Apel o pomoc po pożarze plebanii w Majdowie

W związku z tym bolesnym wydarzeniem (o pożarze pisaliśmy tutaj) ordynariusz radomski wystosował apel. Oto jego treść.

"W minioną sobotę, w południe, dotarła do nas dramatyczna informacja o pożarze plebanii w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Majdowie. Drewniany budynek, odnowiony pieczołowicie przed 20 laty, został znacznie zniszczony. Także część wyposażenia i rzeczy księdza proboszcza nie nadaje się do użytku. Służby ustalają jeszcze przyczynę zdarzenia a ubezpieczyciel, już w sobotę, rozpoczął czynności w celu sprawnej i rzetelnej likwidacji powstałych szkód.

Dziękuję wszystkim, którzy wyrazili słowa otuchy Księdzu Markowi, bądź też zadeklarowali pomoc. Jednocześnie pragnę zachęcić Księży do materialnego wsparcia wspólnoty i księdza Marka Maciążka, czy to bezpośrednio, czy też poprzez wpłatę dobrowolnej ofiary na rachunek bankowy.

W uzgodnieniu z księdzem proboszczem proszę, by datki dla parafii wpłacano na konto parafialne, w banku BNP Paribas, nr rachunku 67 1600 1462 1837 4070 4000 0001. Natomiast środki do dyspozycji księdza proboszcza będą przyjmowane, do końca maja, na subkonto kurialne Funduszu Jedności Kapłańskiej, w banku PKO BP, nr rachunku 82 1020 4317 0000 5002 0276 5048, z dopiskiem: dla księdza Marka.

Za podjętą solidarność kapłańską i okazywaną pomoc, składam serdeczne: Bóg zapłać!

Bp Marek Solarczyk"