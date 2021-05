W ocenie jednego ze światowych znawców życia i nauczania św. Jana Pawła II, papież Polak jest "podziwiany, jako swego rodzaju wzór dla Kościoła na całym świecie", ale jak stwierdził - "Kościół nie zaczął nawet przetrawiać bogactwa jego papieskiego nauczania". "Możliwe, że w Stanach Zjednoczonych ten proces zaczął się wcześniej, niż w pozostałych częściach świata, ale nawet tu pozostaje wiele do zrobienia, aby wypełnić i utrwalić wizję Jana Pawła II" - ocenił Weigel.

Podkreślił, że "jeśli spojrzymy oczami Jana Pawła II na przyszłość zachodniego projektu cywilizacyjnego, albo zachodniej demokracji, dostrzeżemy, że znalazł się on w głębokim kryzysie, który polega na jego wewnętrznej niespójności". "Jeśli przeczytamy uważnie najważniejszą społeczną encyklikę +Centesimus Annus+, a także jego list apostolski +Ecclesia in Europa+, wówczas jej źródła stają się dla nas wyraźne" - wskazał Weigel.

Zaznaczył, że "Kościół katolicki, nawracając świat na prawdę objawienia biblijnego, przywraca mu również rozum z jego zdolnością do porządkowania ludzkich spraw". "Te kwestie idą ze sobą w parze" - podkreślił.

Jak wyjaśnił - "Kościół, pojmujący swoje zadanie, jako permanentną misję - jak przedstawiał to Jan Paweł II podczas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, w +Redemptoris Missio+ i +Novo Millennio Ineunte+ - spełnia zarówno swoje wielkie posłannictwo jak i oferuje zachodniej cywilizacji drogę wyjścia z jej kryzysu" - powiedział Weigel.

W jego ocenie - jeśli spojrzymy na teraźniejszość i przyszłość oczami papieża Jana Pawła II, to widzimy przede wszystkim wielkie wyzwanie. "Jednak spoglądając na nie przez pryzmat jego myśli i nauczania, wówczas widzimy również wzorzec odnowy Kościoła i reformy społecznej, który niesie nam nadzieję na spełnienie jego wielkiej wizji, którą przedstawił przed Organizacją Narodów Zjednoczonych 25 lat temu: +nowej wiosny ludzkiego ducha+" - wskazał.

Weigel powiedział, że zgodnie z wizją Kościoła zaprezentowana przez Jana Pawła II "dom każdego katolika jest +terytorium misyjnym+". "Jest nim także miejsce pracy, każdy obszar jego życia, także, jako obywatela i konsumenta" - dodał.

Zwrócił uwagę, że "głęboka, ale i wymagająca wizja przyszłości katolicyzmu, w której każdy wierzący jest misjonarzem i każde miejsce jest miejscem misji, z pewnym opóźnieniem przedostaje się do powszechnej świadomości katolików, szczególnie tych, którzy przez długi czas mogli wygodnie żyć w chrześcijańskich społeczeństwach i kulturach".

"Wyzwanie polega na tym, że musimy uświadomić sobie, że żyjemy w czasach apostolskich, a nie Christianitas" - ocenił Weigel. "Christianitas, cywilizacja chrześcijańska na Zachodzie, przestała istnieć" - podkreślił.

Wyraził jednocześnie radość, że ma swój wkład w działalność Instytutu Kultury św. Jana Pawła II na rzymskim Angelicum, który niebawem kończy pierwszy rok programu studiów, kierowanego do studentów, którzy chcą "myśleć z Janem Pawłem II o problemach współczesności".

"Mam nadzieję, że pomoże ona studentom spojrzeć na świat przez pryzmat myśli i nauczania papieża, nie tylko na niego samego, jako wyjątkowego człowieka - którym, rzecz jasna, był, ale posiadał on również głęboką zdolność analizy i rozpoznania źródeł kryzysu współczesnej cywilizacji. Moim zdaniem ta analiza jest dziś szczególnie warta zgłębiania" - wskazał Weigel.

W jego ocenie - "szczególnie ważną rolę odgrywa rozumienie osoby w myśli Jana Pawła II". "Spór antropologiczny stoi w centrum wielu problemów i konfliktów, które przetaczają się we współczesnym świecie, w szczególności na Zachodzie" - powiedział.

Podkreślił, że "doktryna społeczna Jana Pawła II może powiedzieć nam naprawdę wiele na temat problemów, których doświadczają współczesne demokracje".

Zapowiedział, że podczas swoich zajęć będzie starała się zgłębić oba te zagadnienia, które - jego zdaniem - pomogą studentom zrozumieć, że "wizja Jana Pawła II umożliwia nam wyraźniej uchwycić teraźniejszość".

George Weigel jest amerykańskim pisarzem katolickim, teologiem, działaczem społeczny i politycznym oraz autorem najlepiej sprzedającej się biografii papieża Jana Pawła II "świadek nadziei". Zajmuje się głównie kwestiami dotyczącymi religii i kultury, obliczem chrześcijaństwa w dobie demokracji i kapitalizmu. Był jednym z sygnatariuszy dokumentu "Evangelicals and Catholics Together" w roku 1994. Obecnie współpracuje z Ethics and Public Policy Center w Waszyngtonie. (PAP)

Autorka: Magdalena Gronek

mgw/ robs/