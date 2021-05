"Grzech czyni z nas niewolników"  

„Wolność” (Ga 5, 1-6) – to kolejny temat drugiego dnia triduum kapłańskiego. Wieczorem 20 maja kapłani zgromadzili się na modlitwie w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie. Modlitwa kapłańska połączona była z adoracją Najświętszego Sakramentu i celebracją sakramentu pokuty i pojednania.

– Witajcie w domu! Tutaj w Częstochowie jesteśmy świadomi, że mamy dwa domy. Jeden to dom Matki na Jasnej Górze. Ten drugi to nasza archikatedra. Ona jest domem, który nas zrodził i jest otwarty na ciągłe rodzenie – powiedział na początku modlitewnego spotkania abp Wacław Depo. – Tutaj wracamy, jak do własnego domu – kontynuował arcybiskup.

Metropolita częstochowski przypomniał kapłanom, że „Duch Święty przemienia nas wewnętrznie, żebyśmy odzyskiwali prawdę o sobie. Dzisiaj w modlitwie Jezusa z Wieczernika mamy swój osobisty udział. Jest w niej prawda o przywołaniu świata do wiary”. – Modlitwa Jezusa wciąż trwa, ta z Wieczernika, Ogrójca i Kalwarii, aby nikt z nas nie zginął – dodał.

Liturgii słowa przewodniczył ks. Wojciech Węgrzyniak. W rozważaniu do kapłanów zwrócił uwagę na słowa św. Pawła Apostoła z listu do Galatów: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!” (Ga 5, 1). – Jedno z najpiękniejszych słów, które istnieje na świecie to wolność. Słowo wolność siedzi w nas. W Kościele używamy słowa zbawienie, ale o to samo chodzi. Bogu zależy na tym, żeby ludzie byli wolni – mówił duchowny.

Ks. Węgrzyniak podkreślił, że „mowa Jezusa w Kafarnaum była trudna i ludzie odchodzili” – Czemu Jezus ich nie zatrzymał? – pytał biblista. – Nie chodzi bowiem o zatrzymanie ludzi przy sobie. Nie chodzi o gadżety ewangelizacyjne i duszpasterskie. Chodzi o Eucharystię. Jeśli ludzi nie zatrzyma Eucharystia, to co ich zatrzyma? Jezus jest w tym niesamowicie wolny – odpowiedział.

– Czemu Jezus nie zatrzymał Judasza i nie zaproponował mu kompromisu, za 30 srebrników 50 srebrników. Judasz byłby ucieszony, a Jezus byłby ocalony – kontynuował ks. Węgrzyniak. – Jeśli nas wolność nie nauczy, to przymus nas nie wyzwoli. Jesteśmy wybrani, żebyśmy byli wolni i nie byli zniewoleni przez grzech. Czy jest coś gorszego niż grzech, nic, bo grzech czyni z nas niewolników. W niebie będą ludzie wolni – dodał duchowny i podkreślił, że „Kościół powinien objawić się ludziom jako miejsce wolności. Nie chodzi tylko o to, aby zachowywać przykazania Boże, ale trzeba wejść z Bogiem w relacje”.

Ks. Węgrzyniak wskazał, że „Chrystus przynosi relacje. Wolność zdobywa się w przestrzeni relacji”. – Nasza pewność zbawienia nie wynika z wypełniania przepisów prawa, ale wynika z relacji. Mamy sumienie zryte przepisami prawa. Nie myślimy relacyjnie, nie myślimy wolnościowo, że Chrystus nas zbawi. Wiara wzbudza w nas miłość i prowadzi do całkiem innego życia – mówił ks. Węgrzyniak.

Wskazał również na fragment z Ewangelii św. Marka o uzdrowieniu opętanego. – Jezus uwolnił opętanego i kazał wejść duchom nieczystym w trzodę świń, które potonęły w jeziorze. Dlaczego Jezus pozwala na tak wielką stratę 2000 świń? – pytał ks. Węgrzyniak – Bo one należały do Niego. Gdyż „Pańska jest ziemi i wszystko, co ją napełnia”. Ten człowiek był cenniejszy w oczach Boga – wyjaśnił.

– Jesteś wartością o wiele większą niż kamienie najpiękniejszych świątyń. Są w Ziemi Świętej ruiny po wielu świątyniach. Nawet wielka świątynia jerozolimska runęła, ale ludzie, którzy wcześniej w niej się modlili są zbawieni. Są ruiny po pięknych świątyniach, ale dla Boga największą wartością jest człowiek – kontynuował kapłan. – Bogu bardzo zależy na grzesznikach. Nie buduj kapłaństwa na swojej doskonałości, ale na miłosiernej miłości Mistrza. Nawrócić się, to zmienić cokolwiek w życiu – podsumował.

Podczas nabożeństwa śpiewała Schola liturgiczna „Domine Jesu” pod dyr. ks. Mateusza Ociepki.

Triduum dla kapłanów przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego odbywa się w dniach 19-21 maja br., pod hasłem: „Sługą moim jesteś, wybrałem cię...” (Iz 41, 9b). Ostatni dzień triduum, 21 maja, odbędzie się w kościele św. Stanisława BM w Częstochowie, na Błesznie. Tematem spotkania modlitewnego będą słowa: „Jak dzielić się tym, co otrzymałem” (Dz 19, 1-7). Rozważanie wygłosi ks. Aleksander Radecki, wieloletni ojciec duchowny kapłanów w archidiecezji wrocławskiej.

Ważnym elementem towarzyszącym tegorocznemu triduum będzie modlitwa świeckich za kapłanów z archidiecezji częstochowskiej. Równocześnie, kiedy kapłani modlą się, to młodzi z ruchów archidiecezji częstochowskiej trwają na adoracji przed Najświętszym Sakramentem.

Ponadto każdy chętny będzie mógł „adoptować” jednego kapłana i podjąć się codziennej modlitwy jednym Zdrowaś Maryjo od 22 maja 2021 r. do 4 czerwca 2022 r. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie: www.dlaewangelizacji.pl w zakładce Triduum dla kapłanów.