Legnickie Pole. Trybunał po zaprzysiężeniu  

W sobotę 5 czerwca 2021 roku w Legnickim Polu odbyły się uroczystości rozpoczynające proces beatyfikacyjny na poziomie diecezjalnym księcia Henryka II Pobożnego. Wydarzenie podzielono na dwie części. Pierwsza miała miejsce w bazylice mniejszej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej, gdzie została odprawiona Eucharystia. Liturgii przewodniczył biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. Przy ołtarzu towarzyszyli mu m.in. biskup senior Stefan Cichy i księża członkowie przyszłego trybunału.

Ten został powołany w drugiej części uroczystości, która miała miejsce w Muzeum Bitwy pod Legnicą. Mieści się ono w budynku dawnego kościoła, który jak głosi legenda, został zbudowany w miejscu odnalezienia ciała księcia Henryka.

Formalne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego to tak naprawdę zaprzysiężenie członków trybunału, który przeprowadzi proces, oraz członków zespołu historycznego. W trybunale znalazł się delegat biskupa legnickiego - ks. dr Krzysztof Wiśniewski, postulator - ks. dr hab. Bogusław Drożdż, promotor sprawiedliwości - ks. dr Tomasz Kwiecień, notariusz - ks. dr Tomasz Metelica oraz notariusz pomocniczy - ks. Mateusz Kopania. Wszyscy oni złożyli stosowne przysięgi, w których zobowiązywali się m.in. do bezstronności, dążenia do prawdy i zachowania tajemnicy.

W drugim etapie zaprzysiężeni zostali członkowie zespołu historycznego. To na ich pracy będzie oparty cały materiał dowodowy trybunału. Przewodniczącym został mianowany ks. dr hab. Stanisław Araszczuk. Członkami zaś zostali dr Anna Sutowicz, ks. dr Adam Szpotański oraz mec. Andrzej Stanisław Potycz.