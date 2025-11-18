info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Poszukiwania ks. dr. Marka Wodawskiego OFMConv
Poszukiwania ks. dr. Marka Wodawskiego OFMConv

Diecezja Warszawsko-Praska oraz policja apelują o pomoc w poszukiwaniach 44-letniego ks. Marka Wodawskiego OFMConv., kapłana z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie, który zaginął 7 listopada.

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII prowadzi intensywne poszukiwania ks. dr Marka Wodawskiego, 44-letniego kapłana zakonu Franciszkanów (OFM Conv.), który 7 listopada 2025 r. około godziny 19:30 wyszedł ze swojego mieszkania przy ul. Białowieskiej w Warszawie i do dziś nie powrócił ani nie nawiązał kontaktu z bliskimi.

Z rysopisu policji wynika, że ma ok. 175 cm wzrostu, normalną budowę ciała, ciemne krótkie włosy. W chwili zaginięcia był ubrany w czerwoną bluzę i niebieskie dżinsy.

Najprawdopodobniej ks. Wodawski odjechał i może poruszać się samochodem Skoda Fabia z 2015 roku kolor szary/złoty, nr rej. WPI 40909.
Funkcjonariusze proszą każdego, kto ma jakiekolwiek informacje o jego miejscu pobytu, o kontakt z komendą przy ul. Grenadierów: tel. (47) 723-76-30 (w godz. 8.00–16.00), całodobowo (47) 723-76-55, albo z numerem 112.

W komunikacie prasowym Diecezji Warszawsko-Praskiej z dnia 13 listopada 2025 r. poinformowano, że ks. Wodawski posługiwał w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie.

Duchowny pracuje w Instytucie Nauk Socjologicznych KUL od 2015 r. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie (2002-2008), następnie studia podyplomowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (2008-2010) oraz studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych KUL (2011-2015). 

Diecezja Warszawsko-Praska zwraca się do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, z prośbą o pilny kontakt pod numerem policji (47) 723-76-55 lub 112.

 

dodane 18.11.2025 16:57

