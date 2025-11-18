Poszukiwania ks. dr. Marka Wodawskiego OFMConv

Diecezja Warszawsko-Praska oraz policja apelują o pomoc w poszukiwaniach 44-letniego ks. Marka Wodawskiego OFMConv., kapłana z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie, który zaginął 7 listopada.
Nie mogą odnaleźć księdza z Warszawy. Jest komunikat kurii— PolskaInfo (@Polska__Info) 14 listopada 2025
Ksiądz Marek Wodawski z warszawskiego Anina, 44 lata, ostatni raz widziany 7 listopada około 19:30 po wyjściu z mieszkania przy ul. Białowieskiej. Od tego czasu nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Policja prowadzi… pic.twitter.com/4S6weZCU8i
Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII prowadzi intensywne poszukiwania ks. dr Marka Wodawskiego, 44-letniego kapłana zakonu Franciszkanów (OFM Conv.), który 7 listopada 2025 r. około godziny 19:30 wyszedł ze swojego mieszkania przy ul. Białowieskiej w Warszawie i do dziś nie powrócił ani nie nawiązał kontaktu z bliskimi.
Z rysopisu policji wynika, że ma ok. 175 cm wzrostu, normalną budowę ciała, ciemne krótkie włosy. W chwili zaginięcia był ubrany w czerwoną bluzę i niebieskie dżinsy.
Najprawdopodobniej ks. Wodawski odjechał i może poruszać się samochodem Skoda Fabia z 2015 roku kolor szary/złoty, nr rej. WPI 40909.
Funkcjonariusze proszą każdego, kto ma jakiekolwiek informacje o jego miejscu pobytu, o kontakt z komendą przy ul. Grenadierów: tel. (47) 723-76-30 (w godz. 8.00–16.00), całodobowo (47) 723-76-55, albo z numerem 112.
W komunikacie prasowym Diecezji Warszawsko-Praskiej z dnia 13 listopada 2025 r. poinformowano, że ks. Wodawski posługiwał w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie.
Duchowny pracuje w Instytucie Nauk Socjologicznych KUL od 2015 r. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie (2002-2008), następnie studia podyplomowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (2008-2010) oraz studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych KUL (2011-2015).
Diecezja Warszawsko-Praska zwraca się do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, z prośbą o pilny kontakt pod numerem policji (47) 723-76-55 lub 112.
Idzie to w tę stronę. Jako ratunek przed wszechogarniającą, plastykową, świąteczną komerchą?
Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata przypomina, w jaki sposób zdobywać królestwo niebieskie.
Najnowszy raport UNICEF opublikowany z okazji Światowego Dnia Dziecka.
Brak wiedzy o zarządzeniach narzucanych przez Rzeszę lub ich ignorowanie nie przystoi Jad Waszem
Władze Litwy poinformowały, że chodzi o rodzaj "ataku hybrydowego".
AI radykalnie wzmocniła globalną wojnę informacyjną.
Powodem są zerwane przez konary linie energetyczne oraz ich oblodzenie.
...pracujemy nad zmianami planu.
Spory terytorialne zostałyby rozstrzygnięte dopiero po zawieszeniu broni
„Musimy wspólnie kroczyć ku jedności i pojednaniu między wszystkimi chrześcijanami. Credo nicejskie może być podstawą i punktem odniesienia tej wędrówki” – stwierdza Ojciec Święty w opublikowanym dziś Liście apostolskim In unitate fidei z okazji 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego.
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, obchodzona w tym roku 23 listopada, związana jest z obchodami 40. Światowego Dnia Młodzieży. „Świadectwo chrześcijańskie rodzi się z przyjaźni z Panem, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla zbawienia wszystkich” - napisał Papież Leon XIV w swoim orędziu, które wystosował 7 października br. Zachęcił w nim młodych, aby stawali się misjonarzami i budowniczymi pokoju w świecie i wśród rówieśników.
Sekretarz stanu, Marco Rubio zapewnia.