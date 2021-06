Protest Watykanu przeciw prawu o homotransfobii  

Włoskie media zwracają uwagę na bezprecedensowy charakter takiego kroku ze strony watykańskiej dyplomacji. Jego znaczenie wyjaśnia Radiu Watykańskiemu prof. Cesare Mirabelli, były prezes włoskiego Trybunału Konstytucyjnego.

„Umowa o rewizji konkordatu zapewnia Kościołowi prawa, które gwarantuje już sama konstytucja. Jest to jedynie wzmocnienie praw konstytucjonalnych. W szczególności chodzi tu o wolność edukacji, wolność sprawowania urzędu nauczycielskiego w Kościele, a także wolność wyrażania swoich myśli w słowie, na piśmie, a także za pośrednictwem innych środków. Są to wolności, które w pewnym zakresie są zagrożone przez projekt nowego prawa Zan – mówi papieskiej rozgłośni prof. Mirabelli. – Nie chodzi tu więc o zakwestionowanie ochrony pewnych kategorii osób, bo jest to wybór polityczny, do którego państwo ma prawo. Nie chodzi tu o ingerencję w uchwalanie prawa, ale o ostrzeżenie, że niektóre aspekty prawa byłyby szkodliwe i sprzeczne ze zobowiązaniami podjętymi przez państwo.“