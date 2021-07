MRPiT: Od czerwca gwałtowny wzrost płatności bonem turystycznym  

Od czerwca można zaobserwować gwałtowny wzrost płatności Polskim Bonem Turystycznym - poinformowało PAP Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Według resortu od początku czerwca liczba aktywowanych bonów utrzymuje się na poziomie ok. 7 tys. tygodniowo.

"Cieszy nas to, że Polacy tak chętnie korzystają z Bonu Turystycznego. Jest to ważne wsparcie zarówno dla polskich rodzin jak i dla krajowej branży turystycznej" - mówi PAP wiceminister rozwoju, pracy i technologii Andrzej Gut-Mostowy. Zwraca uwagę, że po nowelizacji przepisów rozszerzyły się możliwości wykorzystania bonu - "zwiększyło się grono przedsiębiorców, którzy będą uczestniczyć w programie".

Gut-Mostowy dodaje, że skorzystają na tej zmianie też dzieci - beneficjenci programu. "Dzięki Polskiemu Bonowi Turystycznemu wiele dzieci wyjeżdża na upragnione wakacje po trudnym, pandemicznym roku szkolnym" - stwierdza wiceminister.

Według biura prasowego oddziału zamiejscowego ds. obsługi i promocji Polskiego Bonu Turystycznego oraz Polskiej Organizacji Turystycznej, na które powołuje się resort rozwoju, na początku 2021 r. przyrost wykorzystania bonów był minimalny. "Od momentu otwarcia branży turystycznej liczba ta rośnie, a od czerwca 2021 r. można zaobserwować gwałtowny wzrost płatności Polskim Bonem Turystycznym" - zaznaczono. Dodano, że od początku czerwca "liczba aktywowanych bonów gwałtownie wzrosła i utrzymuje się na poziomie ok. 7 tys. tygodniowo".

Z raportu dot. wykorzystania bonu turystycznego wynika, że od 14 do 20 czerwca do płatności (częściowo lub całkowicie) wykorzystano 74 tys. 862 bonów; tydzień wcześniej - 63 tys. 681, a w tygodniu 31 maja - 6 czerwca - 71 tys. 401. Z kolei np. 15-21 lutego było to 16 tys. 352 bonów, tydzień później - 15 tys. 182, a między 1 a 7 marca - 10 tys. 876.

Jak podano, od lutego 2021 r. z Polskiego Bonu Turystycznego skorzystano w sumie 742 tys. 434 razy. Z kolei od początku istnienia programu rodzice aktywowali ponad 2 mln bonów.

MRPiT przypomniało, że za pomocą realizowanego od sierpnia 2020 r. bonu można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do końca marca 2022 r. Można nim płacić również za wycieczki jednodniowe, które nie obejmują noclegu.

Nowelizacja ustawy o Polskim Bonie Turystycznym zakłada, że operatorzy turystyczni, w tym organizatorzy turystyki, przedsiębiorcy turystyczni oraz agenci turystyczni, a także organizacje pożytku publicznego, mogą dowolnie kompletować pakiety usług, włączając w to m.in.: usługi przewodnickie zarówno w miastach, jak i na górskich szlakach, przejazdy autokarem, zwiedzanie muzeów, galerii i skansenów, rejsy statkiem, zajęcia rekreacyjne oraz wiele innych aktywności turystycznych i sportowych.

Aby skorzystać ze świadczenia w formie bonu należy założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u, gdzie można aktywować bon. Aby zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba podać specjalny numer (kod obsługi płatności), a następnie jednorazowy kod potwierdzający płatność bonem, przesłany SMS-em na numer telefonu komórkowego (podany na PUE ZUS przy aktywacji bonu). Bonem można płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane w Polsce przez przedsiębiorców turystycznych oraz organizacje pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną. Aktualna lista tych podmiotów dostępna jest na stronach internetowych POT. Za pomocą bonu można płacić wielokrotnie, aż wyczerpie się pełną kwotę.

Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla polskich rodzin oraz branży turystycznej z powodu skutków epidemii COVID-19. Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł.