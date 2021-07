Proboszcz zginął w wypadku samochodowym

Tragicznie zmarły kapłan z diecezji warszawsko-praskiej miał 68 lat.

Ksiądz prałat Władysław Szymański urodził się 24 kwietnia 1953 r. w Młodzieszynie. Pochodził z Parafii Narodzenia NMP w Młodzieszynie, w diecezji łowickiej. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego 4 czerwca 1978 r.

Jako wikariusz pracował w parafiach: św. Marcina BM w Wysokienicach (1978-1979, diecezja łowicka), świętych Apostołów Piotra i Pawła w Przybyszewie (1979-1980, archidiecezja warszawska), Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce (1980-1983), św. Józefa Robotnika w Sochaczewie (1983-1984, diecezja łowicka), Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej (1984-1985, diecezja łowicka), św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej (1985-1986, archidiecezja warszawska), Świętego Ducha w Łowiczu (1986-1988, diecezja łowicka) oraz MB Częstochowskiej w Wołominie (1988-1994).

W 1994 r. odebrał z rąk bp. Kazimierza Romaniuka nominację na proboszcza parafii MB Różańcowej w Wielgolesie (1994-1995), skąd został posłany do parafii Wniebowzięcia NMP w Kałuszynie. Proboszczem tej wspólnoty był przez 26 lat.

W strukturach diecezji warszawsko-praskiej był najpierw wicedziekanem (1999-2009), a następnie dziekanem (2013-2021) dekanatu Mińsk Mazowiecki - Narodzenia NMP. Pełnił także funkcję diecezjalnego duszpasterza rolników (od 1 czerwca 2018 roku).

Bp Kazimierz Romaniuk odznaczył go przywilejem rokiety i mantoletu 29 kwietnia 1998 roku. Ksiądz prałat związany był z kapitułą kolegiacką w Radzyminie: 24 grudnia 2010 roku został mianowany jej kanonikiem honorowym przez abp. Henryka Hosera SAC. Bp Romuald Kamiński podniósł go do godności najpierw kanonika gremialnego (23 grudnia 2017), a następnie prałata kapituły (23 grudnia 2020).

Szczegóły pogrzebu nie są na razie znane.

