Polacy trzecim najchętniej wyjeżdzającym na wakacje narodem w Europie

Wyjazd w czasie wakacji planuje w tym roku 78 proc. badanych Polaków; to trzeci wynik w Europie - wynika z badania na zlecenie firmy Allianz Partners. Ankietowani planują przeznaczyć na wyjazd średnio niespełna 6,5 tys. zł; są gotowi ograniczyć codzienne wydatki, aby odłożyć pieniądze.

Z badania wynika, że 58 proc. Polaków spędzi wakacje w kraju - najwięcej nad morzem (32 proc.) oraz w górach (22 proc.). Z kolei 35 proc. wyjedzie za granicę. Łącznie ponad 3/4 pytanych zadeklarowało, że planuje wakacyjny wyjazd w okresie od czerwca do września - to jeden z najwyższych wyników w Europie. Wyjazd częściej planują jedynie Włosi (83 proc.) i Hiszpanie (80 proc.). Podobnie często jak Polacy wyjazd deklarują też Szwajcarzy, a rzadziej - Brytyjczycy (77 proc.), Francuzi i Austriacy (po 74 proc.), Holendrzy (70 proc.) oraz Niemcy (66 proc.).

Polacy planują przeznaczyć na wakacyjny wyjazd średnio 6431,32 zł (1514 euro), co stanowi wzrost o 1091,71 zł w stosunku do 2024 r., ale kwota ta wciąż plasuje nas w czołówce najoszczędniejszych turystów w UE. Przeciętny budżet Austriaków wynosi 2622 euro, a Holendrów 2364 euro. Najwięcej (ze wszystkich badanych krajów) na wyjazdy planują wydać Szwajcarzy oraz Brytyjczycy - odpowiednio 3722 i 2747 euro. Najmniejszy średni budżet mają Hiszpanie - 1056 euro.

Badanie wykazało, że 61 proc. europejskich podróżnych obawia się rosnących kosztów wyjazdów. Polacy martwią się jednak nimi mniej (43 proc. wskazań) - niż Niemcy (69 proc.), Brytyjczycy (68 proc.) czy Włosi (68 proc.). Co piąty respondent z Polski (22 proc.) w ogóle nie planuje wyjazdów - w tej grupie prawie połowa ze względów finansowych. Jak zauważyli autorzy informacji, to relatywnie niski odsetek niewyjeżdżających w porównaniu z innymi krajami, np. w Holandii jest to 30 proc. a w Niemczech 34 proc.

Z badania wynika również, że Polacy są skłonni ograniczać codzienne wydatki, aby wyjechać na wypoczynek - 65 proc. planuje zrezygnować z rozrywek, a 61 proc. odłoży w czasie zakup samochodu lub remont mieszkania. "Jednocześnie, gdy już planujemy wyjazd, chcemy, aby był wyjątkowy - aż 51 proc. polskich turystów (najwięcej w zestawieniu) zadba o luksusowe doświadczenia podczas podróży (nie szczędząc przy tym większych wydatków - w końcu wakacje są raz w roku)" - dodali autorzy.

W raporcie podkreślono, że przy wyborze miejsca na wakacje ponad dwie trzecie badanych (66 proc.) uwzględnia ryzyko środowiskowe - takie jak pożary czy powodzie (wzrost o 5 p.p.). Z kolei ponad połowa (56 proc.) planuje zmienić sposób podróżowania, aby ograniczyć swój wpływ na środowisko, np. wybierając bardziej zrównoważony transport lub ekologiczne zakwaterowanie (wzrost o 5 p.p.).

Jeden na dwóch turystów (54 proc.) wskazał, że ma świadomość cyberzagrożeń podczas podróży, m.in. przy korzystaniu z publicznych sieci wi-fi, ładowarek USB czy ogólnodostępnych komputerów (wzrost o 6 p.p.). Autorzy badania podkreślili, że coraz więcej osób planujących wyjazd decyduje się na dodatkową ochronę w postaci ubezpieczenia turystycznego - 69 proc. (wzrost o 3 p.p.) podróżnych z Polski zadeklarowało, że wykupi ubezpieczenie turystyczne lub już je posiada.

Badanie "International Travel Confidence Index 2025" zostało przeprowadzone przez OpinionWay na grupie 9,3 osób z dziewięciu europejskich krajów metodą CAWI w dniach 11-22 kwietnia br. W Polsce badaniem objętych zostało 1045 respondentów.