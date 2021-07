Polacy pomagają Kościołowi na Wschodzie  

Wakacje z Bogiem, połączona z wypoczynkiem rehabilitacja dla osób samotnych i bezdomnych – to tylko niektóre z wielu projektów realizowanych w czasie letniego wypoczynku przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski. „W tym roku, ze względu na ograniczenia związane z pandemią, o wiele mniej grup przyjedzie do Polski, dlatego też konkretne projekty organizowane są w poszczególnych krajach” – mówi Radiu Watykańskiemu ks. Leszek Kryża.

Jak podkreśla dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie dotychczas udało się zrealizować 42 projekty, które napłynęły m.in. z Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Rosji, Kazachstanu, Gruzji, a nawet z Uzbekistanu i Tadżykistanu.

„Tamtejsi duszpasterze, siostry i bracia zakonni wraz z całą „armią” wolontariuszy, organizują wypoczynek w dwóch formach. Pierwsza to wyjazd określonej grupy w góry, nad morze, nad jeziora czy rzeki do różnych ośrodków w zależności od możliwości i warunków w poszczególnych krajach. Droga forma, obejmującą znacznie wiesza liczbę uczestników, to wypoczynek organizowany na miejscu, przy parafii tak zwane półkolonie czy „Wakacje z Bogiem” – mówi papieskiej rozgłośni ks. Kryża. – Ta forma wypoczynku jest bardzo potrzebna. Czas wypełniony jest konkretnym programem: jest zabawa, wspólna praca, spotkania, rekreacja, ale też formacja oczywiście dostosowana do możliwości, potrzeb i wieku. Bardzo ważne są też regularne, często trzy razy dziennie wydawane posiłki. Dla niektórych uczestników jest to jedyna okazja, kiedy mogą się po prostu najeść, bo wielu z nich pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych czy żyjących bardzo ubogo. Będziemy tez współorganizowali wypoczynek połączony z rehabilitacją dla seniorów, szczególnie tych samotnych z małych wiosek a nawet dla bezdomnych z Kijowa, bo i takie projekty do nas dotarły. Dzięki zaangażowaniu Kościoła katolickiego tamtejsze dzieci, młodzież i dorośli, przeżyją, jak sami wspominają, czas, na który czeka się z utęsknieniem cały rok.“

Projekt można wesprzeć kierując wpłatę na konto Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie:

WBKPPLPP PL89 1090 1014 0000 0000 0301 4449