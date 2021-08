Prezydent wręczył awanse generalskie oficerom Wojska Polskiego  

Prezydent Andrzej Duda wręczył w niedzielę awanse generalskie dziewięciu oficerom Wojska Polskiego. Święto Wojska Polskiego to święto wielkiego zwycięstwa i wielkiego czynu polskiego żołnierza - podkreślał prezydent, gratulując generałom odebrania nominacji właśnie w tym dniu.

Duda przemawiał na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, gdzie wcześniej wręczył nominacje generalskie dziewięciu oficerom Wojska Polskiego oraz odznaczenia państwowe. Jak podkreślił, istotą Święta Wojska Polskiego jest to, że to święto "w dniu wielkiej wiktorii, w dniu heroicznego czynu polskiego żołnierza, bohaterskiego, niezwykłego".

"Kiedy wydawało się, że nie ma już szans, że wróg zdobędzie Warszawę - udało się odwrócić losy tamtej bitwy i tamtej wojny. Dzięki geniuszowi dowódczemu, dzięki determinacji marszałka Józefa Piłsudskiego i polskich generałów, ale przede wszystkim dzięki niezwykłemu bohaterstwu tych, którzy stanowili tę milionową armię. Dlatego właśnie ten dzień jako Święto Wojska Polskiego jest tak ważny" - powiedział Duda.

Jak wskazał, to święto wielkiego zwycięstwa i wielkiego czynu polskiego żołnierza. "Dlatego ogromnie gratuluję panom generałom, że nominacje odbieracie właśnie dzisiaj. Nie mam wątpliwości, że to jest taki moment w życiu żołnierza, który zapamiętuje się na całe życie. Gratuluję tych nominacji, ale przede wszystkim gratuluję, że stało się to właśnie w tej dacie" - zaznaczył.

Szczególne gratulacje Duda skierował do mianowanych na stopień generała dywizji: dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg. Sławomira Drumowicza oraz komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Tomasza Połucha. Obydwóm dziękował też za dotychczasową służbę.

O generale Drumowiczu mówił m.in., że nie ma wątpliwości, że sprawy wojsk specjalnych będzie on nadal "prowadził w sposób znakomity". Dziękując komendantowi głównemu ŻW, podkreślał czas pandemii, gdy służba - jak mówił - "wiązała się ze szczególnym ryzykiem, a także ze szczególną odpowiedzialnością".

Nominacje na generała brygady otrzymali natomiast zastępca szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Logistyki płk Artur Kępczyński; zastępca dowódcy WOT płk Maciej Klisz; dowódca 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej płk Dariusz Kosowski; dowódca 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej płk Piotr Kriese; dowódca 10. Brygady Logistycznej płk Maciej Siudak; radca generalny w Biurze Ministra Obrony Narodowej płk Grzegorz Skorupski oraz dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk Maciej Trelka.

"Gratuluję wszystkim panom generałom. Większość z panów to dowódcy jednostek liniowych, znakomicie wywiązujący się ze wszystkich swoich obowiązków, znakomicie wykonujący swoje zadania i cieszący się wielkim szacunkiem swoich żołnierzy, swoich podwładnych" - powiedział Duda.

Prezydent pogratulował również wszystkim odznaczonym żołnierzom. Wśród nich byli m.in. szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak, który odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła i gen. broni pil. w rez. Jan Śliwka, którzy otrzymali Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski.

Duda szczególnie podkreślał odznaczenie żołnierza Wojska Polskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego za szczególne zasługi w walce z terroryzmem. "Nie ma dzisiaj prawnych podstaw do wręczenia Virtuti Militari, albowiem wręczany jest on tylko wtedy, kiedy Rzeczpospolita jest w stanie wojny. Na szczęście nie jest. Niemniej, nasi żołnierze służą w różnych miejscach na świecie, wykonując trudne zadania. Przede wszystkim właśnie żołnierze jednostek specjalnych. Dumny jestem, że mogłem kolejnemu polskiemu żołnierzowi to piękne, wspaniałe odznaczenie, stanowiące pokojowy odpowiednik Orderu Virtuti Militari wręczyć" - powiedział.

Prezydent odznaczył żołnierzy też Krzyżem Zasługi Za Dzielność, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Wojskowym Krzyżem Zasługi Z Mieczami oraz Medalem Za Ofiarność i Odwagę. "Jestem wszystkim państwu ogromnie wdzięczny za służbę" - mówił do odznaczonych.

Na koniec podziękował wszystkim żołnierzom, a także ich najbliższym. "Są tutaj nami panie najbliższe panów generałów. Bardzo serdecznie również i paniom gratuluję i dziękuję. Dziękuję za to, że nie tylko znosicie służbę swoich mężów dla Rzeczypospolitej, ale dziękuje także za to, że współsłużycie z nimi Rzeczypospolitej" - powiedział Duda.

Zwrócił uwagę, że to służba, która czasem odbywa się poza granicami kraju i w której ryzykuje się życie. "W końcu 44 naszych żołnierzy zginęło w Afganistanie, a wcześniej ginęli w Iraku. W związku z czym jest to trudne. Często bolesne, często związane ze stresem. Dziękuję, że są panie z nami dzisiaj: żony, córki. Dziękuję za to, że jesteście panie i wspieracie swoich mężów, swoich ojców swoją obecnością i miłością na co dzień" - podkreślił prezydent.

Wręczenie nominacji przez prezydenta, zwierzchnika sił zbrojnych, to część obchodów przypadającego 15 sierpnia Święta Wojska Polskiego. Dzień, w którym przypada rocznica zwycięskiej bitwy w wojnie 1920 r., został ogłoszony świętem Wojska Polskiego w 1923 r. i pozostawał nim do roku 1947. Później święto wojska obchodzono 12 października, w rocznicę bitwy pod Lenino, by upamiętnić udział w tej batalii dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Od 1992 r. świętem Wojska Polskiego ponownie stał się 15 sierpnia.