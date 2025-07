W ubiegłym roku zebrano w ramach Świętopietrza 58 milionów euro, co stanowi wzrost o 6 mln euro w porównaniu z 2023 rokiem (52 miliony).

Ponad 50 mln euro na dzieła miłosierdzia

Wydatki sięgnęły 75,4 miliona euro: z tego 61,2 mln przeznaczono na wsparcie działań prowadzonych przez Stolicę Apostolską za pośrednictwem jej dykasterii w służbie misji apostolskiej Papieża, a 13,3 mln – na bezpośrednie wsparcie 239 projektów pomocowych dla najbardziej potrzebujących.

Wśród nich znajdują się inicjatywy dla krajów rozwijających się lub projekty społeczne, np. w Senegalu, Peru, Rumunii, Beninie, Angoli, a także pomoc materialna dla ludności dotkniętej wojną.

Dane te zostały opublikowane 27 czerwca, w corocznym raporcie funduszu, który gromadzi ofiary przekazywane Ojcu Świętemu w celu wsparcia jego misji na rzecz Kościoła powszechnego. W dokumencie podano, że Papież, za pośrednictwem Kurii Rzymskiej, przekazał dodatkowo 37,3 mln euro na dzieła charytatywne (z czego 6,2 mln sfinansowano ze Świętopietrza), które wraz z wcześniej wspomnianymi 13,3 mln na projekty bezpośredniej pomocy dają łączną kwotę 50,6 mln euro przeznaczonych na dzieła miłosierdzia.

Darowizny

W raporcie, obejmującym dane z ubiegłego roku, wskazano, że darowizny przekazane na Świętopietrze wyniosły 54,3 mln euro, natomiast przychody finansowe i inne wpływy – 3,7 mln euro.

Szczegółowo wyjaśniono, że darowizny trafiają do funduszu w formie zbiórki podczas uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, organizowanej w parafiach na całym świecie i przekazywanej do Stolicy Apostolskiej przez diecezje za pośrednictwem przedstawicielstw papieskich (z wyjątkiem diecezji włoskich, które przekazują je bezpośrednio); poprzez bezpośrednie ofiary dokonywane przelewami bankowymi i pocztowymi, czekami lub za pośrednictwem strony internetowej. Są to również zapisy testamentowe, w których wyraźnie wskazano wolę przekazania dóbr, sum pieniędzy lub praw majątkowych na rzecz Świętopietrza lub bezpośrednio Papieżowi.

Państwa-darczyńcy

Wśród darczyńców w 2024 roku, 59 proc. stanowiły diecezje (31,8 miliona euro), natomiast 16 proc. osoby prywatne (8,9 miliona euro).

Następnie znalazły się fundacje (12,2 miliona euro) oraz instytuty zakonne (1,4 miliona euro).

Jeśli chodzi o kraje, z których pochodziły największe wpłaty, na pierwszym miejscu znalazły się Stany Zjednoczone (25,2 proc.), następnie Francja (15 proc), Włochy (5,2 proc), Brazylia (3 proc.) i Niemcy (2,8 proc.). Wśród krajów-darczyńców znalazły się również Korea Południowa, Meksyk, Irlandia, Hiszpania, Kolumbia oraz inne państwa z całego świata, których udział był mniejszy i łącznie stanowił 15 proc. ogółu darowizn.

Wkład w misję Stolicy Apostolskiej

W raporcie rocznym wyjaśniono, że po stronie wydatków znalazło się 74,5 miliona euro tytułem „udzielonych świadczeń”, przeznaczonych na wsparcie misji apostolskiej Stolicy Apostolskiej oraz poszczególnych projektów bezpośredniej pomocy. Do tej drugiej kategorii zalicza się wszystkie inicjatywy i projekty pomocy materialnej dla krajów rozwijających się i ludności dotkniętej wojnami, jak również wsparcie – „w różnej formie” – działalności ewangelizacyjnej parafii, diecezji i instytutów zakonnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

W 2024 roku Fundusz Świętopietrza sfinansował m.in.:

· budowę centrum formacji i animacji misyjnej w Senegalu,

· budowę kościoła parafialnego w Peru,

· budowę internatu dla dziewcząt w Tajlandii.

Projekty społeczne

Jeśli chodzi o „projekty społeczne”, mowa o inicjatywach, które mogą przyjąć formę programów edukacyjnych i wsparcia lub pomocy materialnej dla lokalnych wspólnot. Na przykład w Rumunii, jak czytamy w Raporcie, sfinansowano budowę obiektu przeznaczonego do rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami; w Syrii rozpoczęto projekt opieki zdrowotnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji; w Beninie zbudowano siedzibę „Katolickiego Uniwersytetu Afryki Zachodniej”.

Papieska działalność charytatywna objęła również Kubę, Angolę i Indie, gdzie zrealizowano projekty mające na celu „ratowanie, wspieranie i pomoc Kościołom lokalnym”. Sfinansowano tam odpowiednio: remont klasztoru, modernizację domu zakonnego i budowę domu spokojnej starości.

Łącznie sfinansowano 239 projektów w 66 krajach, na wszystkich kontynentach:

· Afryka – 64 projekty na kwotę 5,7 mln euro,

· Europa – 118 projektów na kwotę 3,3 mln euro,

· Ameryka – 26 projektów na kwotę 1,9 mln euro,

· Azja – 29 projektów na kwotę 2,3 mln euro,

· Oceania – 2 projekty na kwotę poniżej 1 mln euro.

W Raporcie rocznym zaznaczono, że w Europie przyznano stypendia dla kapłanów, seminarzystów i zakonników pochodzących z Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji, umożliwiając im podjęcie studiów na papieskich uczelniach, a także przekazano pomoc humanitarną na rzecz ludności Ukrainy.

Misja apostolska Papieża

Ostatnie tabele Raportu, dotyczące Stolicy Apostolskiej i wsparcia misji apostolskiej Ojca Świętego, pokazują, że w 2024 roku wydatki wyniosły 367,4 mln euro, z czego około 61,2 mln euro (czyli 17 proc.) pokryto z Funduszu Świętopietrza.

Obszary i działania związane z misją apostolską Papieża to: wsparcie Kościołów lokalnych w trudnej sytuacji oraz specyficznych kontekstów ewangelizacji; szerzenie orędzia; nuncjatury apostolskie; działalność charytatywna; kult i ewangelizacja; organizacja życia kościelnego; dziedzictwo historyczne; instytucje akademickie; rozwój człowieka; życie i rodzina; edukacja, nauka i kultura.