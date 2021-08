Na beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej do Świątyni Opatrzności Bożej zostanie przywieziona kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która od 1957 r. peregrynuje po polskich parafiach.

W informacji przekazanej PAP przez biuro prasowe archidiecezji warszawskiej czytamy, że pielgrzymująca po kraju kopia ikony jasnogórskiej przyjedzie z archidiecezji poznańskiej, gdzie od kilku miesięcy trwa jej nawiedzenie w kolejnych parafiach.

Kopia ikony 9 i 10 września nawiedzi parafię Zwiastowania Pańskiego w podpoznańskich Wronkach. Następnie na weekend zostanie przewieziona do Warszawy. Po uroczystościach beatyfikacyjnych powróci do Wielkopolski do Otorowa.

"W Świątyni Opatrzności Bożej przed Mszą św. beatyfikacyjną kopia cudownego obrazu zostanie umieszczona pośrodku, ponad miejscem celebry, pomiędzy obrazami nowych beatyfikowanych. Ku Matce Bożej w jasnogórskiej ikonie będą zwracać się nowi beatyfikowani ze swych wizerunków" - wyjaśnił bp pomocniczy archidiecezji warszawskiej Michał Janocha, który odpowiada za wystrój wnętrza świątyni w czasie beatyfikacji.

Dr Ewa Czaczkowska zaznaczyła, że "ta ikona to ważny świadek życia i prymasostwa kard. Wyszyńskiego, który uczestniczył w przewożeniu obrazu z diecezji do diecezji w czasie Wielkiej Nowenny".

Ikona Matki Boskiej Częstochowskiej jest wierną kopią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z Jasnej Góry (w skali 1:1), którą na prośbę Prymasa Tysiąclecia wykonał w 1957 r. artysta malarz Leonard Torwirt. W tym samym roku (14 maja 1957 r.) poświęcił ją papież Pius XII.

"To wierna kopia wizerunku częstochowskiego wykonana w naturalnej skali. Ten obraz jest poniekąd relikwią, bo zanim zaczął peregrynację, nastąpiło dotknięcie kopii z oryginalnym obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej" - wyjaśnił bp Michał Janocha.

Ikona stała się ważnym elementem zainaugurowanej 3 maja Wielkiej Nowenny. Od 26 sierpnia 1957 r. "wędrowała" po wszystkich diecezjach w ramach przygotowania Polaków do 1000-lecia Chrztu Polski. Jednak peregrynacja potrwała znacznie dłużej, bo do 1980 r.

W czerwcu 1966 r. podczas podróży z Fromborka do Warszawy, komuniści "uprowadzili" kopię obrazu i przewieźli prosto do warszawskiej katedry, pomijając zaplanowaną trasę. Po zakończeniu uroczystości, 26 czerwca, władze nie zgodziły się, aby wizerunek został przewieziony w kolejne miejsca uroczystości.

Prymas zdecydował jednak we wrześniu, że kopia obrazu pojedzie na uroczystości do Katowic. W drodze została jednak "aresztowana" przez komunistów i przewieziona na Jasną Górę. Paulini, pod groźbą utraty klasztoru i seminarium, umieścili obraz za kratą w kaplicy św. Pawła i opatrzyli napisem: "Tu znajduje się uwięziony przez władze Obraz, który wędrował po Polsce".

Przez sześć lat po polskich diecezjach pielgrzymowały tylko ramy obrazu, które wywoływały w wiernych ogromne emocje.

W 1972 r., za zgodą prymasa Wyszyńskiego, obraz potajemnie wykradł z Jasnej Góry ks. Józef Wójcik, wówczas wikariusz parafii w Radomiu, wraz z pomocą dwóch zakonnic. Na trasę peregrynacji wizerunek wrócił 18 czerwca 1972 r. i nieprzerwanie "wędrował" po Polsce do 1980 r. Pierwsze ogólnopolskie nawiedzenie trwało 23 lata i zakończyło się 12 października 1980 r.

Kolejna peregrynacja rozpoczęła się kilka dni później z okazji jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry. Podobnie jak za pierwszym razem rozpoczęła się w obecności prymasa Wyszyńskiego od Warszawy.

Przed śmiercią prymasa kopia obrazu nawiedziła 19 maja 1981 Dom Arcybiskupów Warszawskich, aby umierający kard. Wyszyński mógł się przy niej pomodlić. Kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej towarzyszyła 31 maja 1981 r. uroczystościom pogrzebowym prymasa Polski na ówczesnym placu Zwycięstwa w Warszawie. Umieszczono ją u stóp krzyża z I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.