Wiara na zdjęciach

W 2016 roku podczas Światowych Dni Młodzieży gościliśmy w naszym domu Piotra i Dominika z Czech, którzy są fotografami i działają w Stowarzyszeniu Człowiek i Wiara. Od tego czasu utrzymujemy ze sobą kontakt. W lutym ubiegłego roku mężczyźni zapytali, czy można w Polsce zorganizować wystawę fotograficzną. Zgodziliśmy się. Jednak przyszła pandemia i pokrzyżowała plany. Udało się w tym roku – mówi Ewa Szymczak z parafii w Tarnowskich Górach-Strzybnicy, koordynator przedsięwzięcia.

Fotografie, które dokumentują życie Kościoła, architekturę sakralną i wiarę człowieka, od 5 września prezentowane są w trzech parafiach diecezji gliwickiej.

Terminy: od 5 do 17 września w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach, od 19 września do 1 października w parafii św. Franciszka w Zabrzu i od 3 do 8 października w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej w Tarnowskich Górach-Strzybnicy (Dom św. Józefa).