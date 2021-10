Podkarpaccy radni wojewódzcy zmienili stanowisko ws. ruchów LGBT  

„Podkarpacie jako region utrwalonej tolerancji” to nowe stanowisko sejmiku województwa podkarpackiego przyjęte 27 września. Radni uchylili jednocześnie przyjęte w kwietniu 2019 r. stanowisko wyrażające sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT.

„Jako Radni Województwa Podkarpackiego stoimy na straży, aby równość i poszanowanie praw człowieka, szacunek dla odmiennych poglądów oraz odrzucenie wszelkich prób nienawiści i dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, lub orientację seksualną były nadrzędnymi wartościami dla wszystkich mieszkańców Podkarpacia” – czytamy w oświadczeniu.

W stanowisku znalazł się też zapis, że „elementy wyróżniające Podkarpacie” to: „przywiązanie do tradycji, szacunek dla pracy, poszanowanie własności, serdeczna gościnność a nade wszystko poszanowanie godności i praw każdego człowieka”.

Podkreślono, że „podłożem tak ukształtowanej tożsamości jest przekazywany z pokolenia na pokolenie szacunek do chrześcijańskich wartości, które są fundamentem polskiej państwowości i naszej przynależności do wspólnoty europejskiej”.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw było 6. Sejmik liczy 33 osoby, przy czym największym klubem jest Prawo i Sprawiedliwość, mające 24 radnych.

Wyjaśniając powody zmiany stanowiska, marszałek województwa Władysław Ortyl mówił, że dokument sprzed dwóch lat nie powinien sprawić, że środki unijne zostaną całkowicie zablokowane dla regionu zablokowane. Z drugiej jednak strony mógłby je stracić samorząd województwa jako instytucja zarządzająca, a tym samym wypłaty zostałyby wstrzymane dla wszystkich podmiotów na Podkarpaciu.

- Proces certyfikacji instytucji zarządzającej mógłby się ciągnąć nawet kilkanaście miesięcy, a wtedy unijne dotacje byłyby zawieszone na ten czas. Nie korzystałyby z tych środków samorządy, uczelnie, przedsiębiorcy, zupełnie nikt. Trwałby długi proces certyfikowania. Samorząd województwa nie mógłby realizować strategii województwa. Dlatego zarząd województwa przedkłada uchwałę, która zmienia wcześniejsze stanowisko – mówił Ortyl.

– Ta nasza nowa uchwała o tolerancji jest bardzo łagodna, nie dotyka żadnych grup, jest bardzo wyważona. Jednocześnie podkreślamy w niej sprawy, na których nam zależy – na rodzinie, odnosimy się do Konstytucji, do Jana Pawła II. Nie powinno to budzić najmniejszych kontrowersji – powiedział z kolei wicemarszałek Piotr Pilch.