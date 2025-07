Kard. Ryłko przez wiele lat bezpośrednio współpracował z Janem Pawłem II, którego uznaje za ojca swojego kapłaństwa. To właśnie kard. Karol Wojtyła udzielił mu święceń prezbiteratu, a już jako papież – święceń biskupich. W związku z ukończeniem 80. roku życia kard. Ryłko traci prawo udziału w konklawe.

Kard. Stanisław Ryłko urodził się 4 lipca 1945 r. w Andrychowie w diecezji bielsko-żywieckiej (wówczas archidiecezja krakowska). W 1963 r. wstąpił do seminarium archidiecezjalnego w Krakowie. Święceń kapłańskich udzielił mu 30 marca 1969 r. w katedrze na Wawelu ówczesny metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła.

Studiował teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, a w latach 1972-1978 kształcił się w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie uzyskał doktorat w zakresie nauk społecznych. W sposób szczególny interesował się tematyką świeckich w Kościele, zwłaszcza w świetle Soboru Watykańskiego II. W tym studium mistrzem i przewodnikiem był dla niego Karol Wojtyła. Po ukończeniu studiów w Rzymie wrócił do Polski, gdzie był. m.in. wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie oraz wykładowcą teologii pastoralnej i socjologii w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

W 1987 r. zaczął pracować w Watykanie jako kierownik biura Sekcji Młodzieżowej Papieskiej Rady ds. Świeckich. Pełnił tę funkcję przez pięć lat. Uczestniczył w organizacji Światowych Dni Młodzieży w Santiago de Compostela (1989), w Częstochowie (1991) i w Denver (1993). W latach 1992-1995 pracował w sekcji polskiej Sekretariatu Stanu. Był to dla niego czas bezpośredniej i intensywnej współpracy z Papieżem Janem Pawłem II, któremu towarzyszył aż do jego śmierci. Lata z nim spędzone kard. Ryłko określił jako największy dar swojego kapłańskiego życia.

20 grudnia 1995 r. został mianowany biskupem (tyt. Novica) i sekretarzem Papieskiej Rady ds. Świeckich. 6 stycznia 1996 r. przyjął sakrę z rąk Jana Pawła II. Na zawołanie biskupie wybrał słowa: „Lux mea Christus” (Moim światłem Chrystus). 4 października 2003 r. został wyniesiony do godności arcybiskupa i powołany na przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Na konsystorzu 24 listopada 2007 r. został wyniesiony przez Benedykta XVI do godności kardynalskiej. W 2013 r. wziął udział w konklawe, które wybrało papieża Franciszka. 28 grudnia 2016 r. papież mianował go archiprezbiterem Bazyliki Matki Bożej Większej, a 2 lutego kolejnego roku odbył się jego ingres do tej papieskiej bazyliki. W dniach 7-8 maja tego roku wziął udział w konklawe, które wybrało Papieża Leona XIV. W niedzielę 25 maja towarzyszył Ojcu Świętemu podczas jego wizyty w Bazylice Matki Bożej Większej i uczczeniu ikony Salus populi Romani.

W niedzielę 29 czerwca, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w Bazylice Matki Bożej Większej sprawowana była Msza św. dziękczynna z okazji 80. urodzin kard. Ryłki. Kard. Rolandas Makrickas w słowach podziękowania podkreślił, że jego posługa inspirowana jest biskupim mottem „Lux mea Christus”, a jego świadectwo jest żywym i jasnym znakiem prawdziwej służby Chrystusowi i Jego Świętemu Kościołowi.