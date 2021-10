Premier do seniorów: Jesteście potrzebni naszemu całemu społeczeństwu  

Szef rządu razem z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg uczestniczyli w środę w Ogólnopolskich Senioraliach w tomaszowskiej Arenie Lodowej. Spotkaniu towarzyszyły m.in. prezentacja artystycznej działalności podopiecznych Domów i Klubów Senior+ z całej Polski oraz konkursy i koncerty.

Premier w swoim wystąpieniu skierowanym do seniorów podkreślił, że jego spotkanie seniorami nie jest podyktowane kampanią wyborczą, lecz chęcią stałego kontaktu i konsultacji z mamami, babciami, ojcami, dziadkami. Zapewnił, że stale rozmawia z kierownictwem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, by "dyskutować co, w jaki sposób zorganizować aby los seniorów był coraz lepszy".

"Minimalne, groszowe waloryzacje za czasów PO, podwyższony wiek emerytalny, haniebna kampania +Zabierz babci dowód+ to wszystko na szczęście jest już przeszłość. Ale trzeba myśleć pozytywnie i stąd wdrożyliśmy 13. emeryturę, program 75+, a w nim coraz więcej różnych darmowych leków" - mówił Morawiecki.

Zapowiedział, że program Senior+ będzie rozszerzany. "Macie państwo moje słowo, moje zobowiązanie, że będziemy razem z panią minister Maląg ten program poszerzać. Chcemy stworzyć jak najlepszą przestrzeń dla was, dla naszych kochanych babć, dziadków, żebyście jak najlepiej się tam czuli" - przekonywał szef rządu.

Dodał, że rząd na zaktywowanie seniorów przekazuje pieniądze z uszczelnienia systemu podatkowego. "Nasi poprzednicy mówili, że zdobycie pieniędzy jest niemożliwe. +Ni ma pieniędzy i nie będzie+ - pamiętacie takiego ministra finansów? Lepiej o nim zapomnieć, ale czasami trzeba mieć to w pamięci. Dziś uszczelniliśmy przeciekanie pieniędzy przez budżet, jak szwajcarski ser i przekazujemy je w formie 13., 14. emerytury, wielkiego programu Senior+, który poszerzamy teraz w dużej skali" - tłumaczył Morawiecki.

Premier oświadczył, że podczas środowego spotkania chce rozmawiać bezpośrednio z seniorami m.in. na temat kwestii ich opieki nad dziećmi. Jak mówił, czytał wiele o takich programach w innych krajach i chciałby, by najmłodsi uczyli się z doświadczenia seniorów.

"A wy z kolei możecie mieć tę radość z przebywania z nimi. To jest nasze następne marzenie, żeby tak skonstruować cały program, żeby była rzeczywista solidarność międzypokoleniowa. Między młodszymi i starszymi, tymi, którzy zarabiają i tymi, którzy są na emeryturze. Tymi, którzy mogą się podzielić swoim wspaniałym doświadczeniem i tymi, którzy potrzebują tego doświadczenia. Bo wy jesteście potrzebni, jesteście najbardziej potrzebni naszemu całemu społeczeństwu" - podkreślił szef rządu.

Minister Maląg dodała, że spotykanie na Senioraliach to okazja do podsumowania tego, co do tej pory zostały zrobione w polityce senioralnej. "Najważniejsze w działaniu rządu PiS jest to, że jesteśmy wiarygodni, że nie spotykamy się z państwem jednorazowo, tylko chcemy wprowadzać rozwiązania prowadzące do tego, żeby się państwu coraz lepiej żyło" - mówiła.

Podziękowała za wychowanie młodego pokolenia, bo - jak zaznaczyła - na swoim przykładzie najlepiej wie - jak pomoc babci i dziadków w wychowaniu dzieci jest potrzebna.

Wskazała, że osoby starsze uczą młodych szacunku do historii, tradycji i polskości. "My chcemy państwu podziękować konkretnie, nie jednorazowo. Realizujemy systematyczne działania na rzecz wsparcia seniorów. Ta polityka senioralna, którą realizujemy, tworzenie dobrego czasu dla polskich rodzin, seniorów to ostatnie sześć lat. I kolejne lata takie będą" - przekonywała Maląg.

Zapewniła, że w Polskim Ładzie są zapowiedzi dobrych rozwiązań dla seniorów m.in. nieopodatkowane emerytury oraz wsparcie dla domów i klubów seniora.

"W Polsce mamy już dzisiaj ponad tysiąc domów i klubów seniora. Państwo z tych domów i klubów seniora przyjechaliście, aby podzielić się swoim doświadczeniem, aby być razem, wyjść z domu, aby wspólnie spędzać czas. Wtedy pojawia się na państwa twarzach radość i uśmiech" - tłumaczyła.

Zdaniem szefowej resortu rodziny i polityki społecznej, rząd jest zobowiązany do solidarności międzypokoleniowej i będą temu służyły nowe rządowe programy.

"Najniższa emerytura, kiedy obejmowaliśmy rządy, to było ok. 880 zł. Dzisiaj jest to ponad 1250 zł, a w kolejnym roku będzie to na pewno ponad 1300 zł. I kolejne wsparcie - 13., a w tym roku 14. emerytura. Chcemy zatroszczyć się o państwa, o państwa poczucie bezpieczeństwa. () Aby Polska była krajem szczęśliwych rodzin - to jest wyzwanie naszego czasu i my to zrealizujemy, bo jesteśmy wiarygodni" - zadeklarowała Maląg.

Premier i minister odwiedzili razem stoiska z rękodziełami wykonanymi przez seniorów na warsztatach artystycznych w Dziennych Domach Senior+, rozmawiali z seniorami i robili z nimi wspólne zdjęcia.

Ogólnopolskie Senioralia organizowane są z okazji przypadającego w piątek Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

Podczas Senioraliów zaplanowano również debatę "Aktywni długowieczni - jak zapewnić seniorom pogodną jesień życia" z udziałem m.in. wiceministra rodziny i polityki społecznej Stanisława Szweda, sekretarz Prezesa Rady Ministrów Małgorzaty Zwiercan i posłanki Joanny Borowiak oraz występy muzyczne uczestników programu "The Voice Senior" i Grzegorza Wilka.

Organizatorem Ogólnopolskich Senioraliów 2021 było Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz miasto Tomaszów Mazowiecki. Wydarzenie zostało objęte patronatem premiera Mateusza Morawieckiego.