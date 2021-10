Papież: Przygotujmy rodziny do ewangelizacji  

Komentując ich świadectwo Franciszek przypomina, że to same rodziny, na mocy sakramentu małżeństwa, odgrywają kluczową rolę w duszpasterstwie. „Wszystkie rodziny mogą być pierwszymi świadkami radości Ewangelii!” – podkreślił Papież, zapewniając, że ze swej strony Kościół pragnie być blisko rodzin w przeżywanych przez nie trudnościach.

Musimy przygotowywać młodych do małżeństwa

„Nie wystarczy ogólna troska o rodzinę w wielkich programach duszpasterskich. Nie wystarczą same wielkie programy duszpasterskie. Potrzebujemy nowego zrywu, nowego zapału misyjnego. Nie wolno zatrzymywać się na teorii, trzeba dotykać konkretnych problemów człowieka. Przygotowanie młodych do małżeństwa jest podstawą ewangelizacji, która dokonuje się za pośrednictwem rodzin. W tym celu potrzebujemy programów katechumenalnych, które przygotowują nie tylko do ślubu, ale do życia małżeńskiego. Musimy zrewidować przygotowanie do małżeństwa, aby pomóc młodym, już od dzieciństwa, w odkrywaniu, że małżeństwo jest prawdziwym powołaniem. Potrzeba kursów, które będą kontynuowane również po ślubie, co najmniej przez pierwszych dziesięć lat życia małżeńskiego. Chodzi o to, by rodziny czuły, że towarzyszą im kapłani i inne rodziny w przeżywaniu radości codziennego życia, ale też trudności, które nie powinny ich zniechęcać. Zawsze trzeba pamiętać, że każdy kryzys może być okazją do odnowienia swego serca, do nowego «tak», dzięki któremu miłość staje się bardziej dojrzała.“