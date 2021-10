Rozpoczyna się Miesiąc Misyjny  

Temat tegorocznego Dnia, ogłoszony przez Papieża Franciszka w orędziu wydanym na uroczystość Objawienia Pańskiego, brzmi: „My nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy” (Dz 4, 20). Ojciec Święty napisał: „Podobnie jak Apostołowie i pierwsi chrześcijanie, my również możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć: «Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy (Dz 4, 20)». Wszystko, co otrzymaliśmy od Pana, jest przeznaczone do dobrego wykorzystania i do swobodnego dzielenia się z innymi. Tak jak Apostołowie widzieli, słyszeli i dotykali zbawczej mocy Jezusa (por. 1 J 1,1-4), my również możemy codziennie dotykać bolesnego i chwalebnego ciała Chrystusa. Tam możemy znaleźć odwagę, by dzielić się z każdym, kogo spotkamy, losem nadziei, pełnią pewności, że Pan jest zawsze po naszej stronie”.

Świadectwu towarzyszy pamięć. Jak czytamy w papieskim orędziu, każdego roku, podczas Światowego Dnia Misyjnego „wspominamy z wdzięcznością tych wszystkich, którzy swoim świadectwem życia pomagają nam odnowić nasze zobowiązanie chrzcielne, abyśmy byli wielkodusznymi i radosnymi apostołami Ewangelii. Pamiętajmy zwłaszcza o tych, którzy z determinacją wyruszyli w drogę, pozostawiając za sobą dom i rodzinę, aby zanieść Ewangelię do wszystkich miejsc i ludzi spragnionych jej zbawczego orędzia”.

„Obchodzenie Miesiąca Misyjnego i Światowego Dnia Misyjnego każdego roku jest przypomnieniem o tym, że nasza wiara jest zawsze misyjna” – zauważa abp Giampietro Dal Toso, przewodniczący Papieskich Stowarzyszeń Misyjnych.