Syria: Ponad 30 osób zginęło w starciach na tle religijnym  

Ministerstwo spraw wewnętrznych Syrii przekazało w poniedziałek, że ponad 30 osób zginęło w starciach na tle religijnym, do których doszło między Beduinami a druzami w południowym regionie As-Suwajda przy granicy z Jordanią. Rannych zostało około 50 osób.

Świadkowie twierdzą, że stroną atakującą byli zarówno druzowie, wyznający odłam islamu wywodzący się szyizmu, napierający na beduińską osadę, jak i wyznający islam sunnicki Beduini, napadający wioski druzyjskie.

Choć wiosna przyniosła falę starć między sunnickimi bojownikami a druzami, tym razem po raz pierwszy walki toczyły się w samym mieście. Syryjskie MSW przekazało, że wysłało siły do przeprowadzenia bezpośredniej interwencji i wezwał do współpracy z władzami.

Cytowani przez AP świadkowie poinformowali, że walki wybuchły po fali porwań członków obu społeczności. Do najnowszego doszło w piątek na drodze z miasta As-Suwajda do Damaszku, gdzie obrabowany i uprowadzony został druzyjski kupiec. Wywołało to serię ataków odwetowych.

- Eksplozja przemocy jest przerażająca, jeżeli nie uda się nam jej zatrzymać, dojdzie do rzezi - powiedział agencji Reutera Rajan Maruf, prowadzący portal informacyjny Suwayda24. Stronami w starciach są druzyjskie milicje i zbrojne sunnickie klany beduińskie, zamieszkujące wschodnią część regionu.

Od grudnia ubiegłego roku, kiedy sunnickie siły rebelianckie obaliły rządy prezydenta Baszara al-Asada, w Syrii kilkukrotnie doszło do starć między mniejszościami religijnymi a dominującymi w kraju wyznawcami islamu sunnickiego. W marcu w takich starciach zginęły setki wywodzących się z szyizmu alawitów; był to najkrwawszy taki atak.

Druzowie to mniejszościowa sekta religijna, która powstała w X wieku jako odgałęzienie szyickiego odłamu islamu. W Syrii druzowie zamieszkają głównie południe kraju i niektóre przedmieścia Damaszku. Podczas 14-letniej wojny domowej w Syrii druzowie stworzyli własne milicje. Od upadku Asada między frakcjami druzyjskimi trwa spór o to, czy dołączyć do sił rządowych, czy zachować odrębność.