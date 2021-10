Premier i lider opozycji razem oddali hołd zamordowanemu posłowi  

Brytyjski premier Boris Johnson oraz lider opozycji Keir Starmer w sobotę przed południem wspólnie udali się do Leigh-on-Sea, by oddać hołd zamordowanemu tam posłowi Davidowi Amessowi. W nocy policja oświadczyła, że uważa zabójstwo za akt terroru.

Johnsonowi i Starmerowi towarzyszyli minister spraw wewnętrznych Priti Patel i spiker Izby Gmin Lindsay Hoyle. Ani premier, ani lider opozycji nie wygłosili żadnych oświadczeń, a jedynie złożyli w milczeniu kwiaty przed kościelną salką, w której doszło do zabójstwa.

Amess, 69-letni poseł rządzącej Partii Konserwatywnej, został zamordowany w piątek koło południa w czasie spotkania z wyborcami ze swojego okręgu. Jak ujawniły media, sprawca najpierw czekał w kolejce, a w pewnym momencie wbiegł do sali i na oczach co najmniej dwóch osób zadał posłowi od 12 do 17 ciosów nożem, po czym spokojnie poczekał na przyjazd policji. Aresztowanym jest 25-letni obywatel brytyjski pochodzenia somalijskiego. Dziennik "The Sun" podał w piątek późnym wieczorem, że jest on mieszkańcem okręgu wyborczego Amessa - Southend West, a jego rodzina przybyła do Wielkiej Brytanii z Somalii w latach 90.

Patel, która w piątek wieczorem zwróciła się do policji o dokonanie natychmiastowego przeglądu środków bezpieczeństwa posłów, powiedziała, że powinni móc oni w dalszym ciągu odbywać spotkania z wyborcami. "Nie możemy dać się zastraszyć żadnej osobie ani żadnej motywacji, która chce nas powstrzymać od pozostawania na służbie demokracji" - powiedziała.

Tymczasem - jak podały media - funkcjonariusze z jednostki antyterrorystycznej londyńskiej policji metropolitalnej, która przejęła kierowanie śledztwem, przeszukali w ramach dochodzenia dwie nieruchomości na terenie Londynu. W nocy z piątku na sobotę policja oświadczyła, że uważa zabójstwo Amessa za akt terroru, a pierwsze ustalenia wskazują "na potencjalną motywację związaną z islamistycznym ekstremizmem".