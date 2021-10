Powstała internetowa wyszukiwarka ruchów i wspólnot katolickich  

Pozwala ona na przejrzenie ich pod kątem kilku kryteriów (grupy docelowej, częstotliwości i długości spotkań, oferty wyjazdów wakacyjnych, ich częstotliwości i długości). Dzięki temu można sprawdzić, która propozycja najbardziej odpowiada indywidualnym możliwościom i potrzebom. Strona zawiera także krótki katalog ruchów i wspólnot. Na razie obejmuje on jedenaście z nich, ale jest to projekt rozwojowy i z czasem lista ta ma się wydłużyć. Autorzy strony proszą o kontakt przedstawicieli grup zainteresowanych włączeniem do wyszukiwarki.

- Ta strona internetowa ma na celu przybliżenie Internautom bogactwa wspólnot w ramach Kościoła katolickiego. Jeżeli pomoże ona chociaż jednej osobie odnaleźć właściwą dla niej drogę do szczęścia, do świętości, to znaczy, że było warto - piszą inicjatorzy przedsięwzięcia.