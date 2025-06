Pełne wyniki wyborów prezydenckich  

Na to, że K. Nawrocki zostanie prezydentem wskazywały badania late poll opublikowane w niedzielę późnym wieczorem. Były one zaskakujące, bo wywracały do góry nogami pierwsze sondaże. Tuż po zakończeniu głosowania badania exit poll wskazywały bowiem na niewielką przewagę Rafała Trzaskowskiego. Opublikowane dwie godziny później badanie late poll zmieniły kompletnie sytuację.

Badanie late poll zostało opublikowane o 23.00. Zarówno IPSOS dla TVP i TVN jak i OGB dla TV Republika są zgodne. Karol Nawrocki uzyskał wynik 50,7 proc., natomiast Rafał Trzaskowski zdobył 49,3 proc. głosów.

A tak przedstawiała się sytuacja tuz po zakończeniu glosowania. Według badania przeprowadzonego przez IPSOS dla TVP, Polsatu i TV Republika wygrywa Rafał Trzaskowski z 50,3% głosów.

Sondaż OGB dla Telewizji Republika wskazuje na zwycięstwo tego samego kandydata, ale z jeszcze mniejszą przewagą - 50,17%.

Różnica wyniku kandydatów w sondażu to 0,6 pkt proc. Mieści się w granicach błędu oszacowania, który wynosi 2 pkt proc. Frekwencja w wyborach szacowana jest na 72,8 proc.