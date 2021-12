Bp Galbas w dniu nominacji: Ważnym słowem jest dla mnie "nadzieja"  

Bp Adrian Galbas przypomina, że dziś w pierwszą sobotę miesiąca adwentowego w szczególny sposób jesteśmy skoncentrowani na osobie Maryi. Przypada też dziś wspomnienie św. Barbary, niedługo przeżywać będziemy zakończenie roku św. Józefa, a niedawno w Katowicach odbyła się beatyfikacja ks. Jana Machy. – Wszystkie te osoby, chociaż bardzo różne, łączy pokorna wierność Chrystusowi i przekonanie, że to On jest naprawdę błogosławieństwem dla świata i jego wielkim sensem – mówi mianowany dziś arcybiskup koadiutor archidiecezji katowickiej. – Te postaci, w dniu ogłoszenia nominacji, dodają mi wielkiej otuchy. Uczą mnie zaufania, które jest bardzo potrzebne, zwłaszcza gdy stajemy wobec zadania, które, jak czujemy po ludzku, jest większe od nas i nas przerasta – stwierdza.

Odnosi się również do słów Psalmu, który proponuje dziś liturgia Kościoła: „On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany”. – Myślę, że tego złamania na duchu, opuszczenia i poranienia jest dziś bardzo dużo a naszym zadaniem jako wspólnoty Kościoła – i w Ełku i w Katowicach i w innych miejscach – jest być dla siebie wsparciem i przewiązywać sobie wzajemnie te rany. Dziś, w sytuacji, gdy Chrystus jest negowany, jako ten, kto jest w stanie dać światu sens, właśnie kierowanie się ku Chrystusowi jest najważniejszym zadaniem Kościoła i każdego z jego pasterzy – podkreśla biskup.

-Będę starał się jak najbardziej pomagać Księdzu Arcybiskupowi w pełnieniu posługi dla Kościoła katowickiego. Kiedy Ksiądz Arcybiskup zakończy swoją posługę, będę starał się jak najlepiej służyć Kościołowi w Katowicach – mówi bp Galbas.

– Wyjechałem ze Śląska prawie 35 lat temu, ale myślę, że tak naprawdę nigdy Śląska nie opuściłem i Śląsk też mnie nie opuścił – stwierdza. Jego zdaniem dotyczy to bardzo wielu wymiarów, nie tylko faktu, że tam kształtowała się jego pierwsza pobożność. Podkreśla też, że ze Śląskiem łączy go wiele osobistych relacji i przyjaźni. – To też dziś dodaje mi otuchy – zaznacza.

-W Katowicach znam bardzo wielu księży i osób świeckich, odważnych, którzy robią wiele wspaniałych rzeczy w Kościele i dla ewangelizacji. Cieszę się, że teraz będziemy to jeszcze bardziej mogli robić razem – stwierdza.

– W decyzji Ojca Świętego widzę wolę Bożą, co pomaga mi bardziej te trudną dla mnie decyzję przyjąć. Mam nadzieję, że stanie się też ona dla mnie elementem mojego osobistego uświęcenia i jeśli to możliwe – uświęcenia tych, których Pan Bóg postawi na drodze mojego życia – dodaje mianowany dziś arcybiskup koadiutor archidiecezji katowickiej.

Adrian Józef Galbas SAC urodził się 26 stycznia 1968 roku w Bytomiu. W 1987 roku wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni). Pierwszą konsekrację złożył 29 września 1989 r. a 10 września 1993 r. złożył śluby wieczyste w Zakopanem. W latach 1987-1993 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Święcenia prezbiteratu przyjął 7 maja 1994 r. w Ołtarzewie.

Przez rok po święceniach pracował jako wikariusz w parafii p.w. św. Michała Archanioła w Łodzi. W latach 1995-1998 odbył studia specjalistyczne z zakresu teologii pastoralnej oraz dziennikarstwa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Następnie objął funkcję prefekta alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Pełnił ją w latach 1998-2002. W roku 2002 został skierowany do pallotyńskiej wspólnoty w Częstochowie, gdzie do 2003 r. pełnił funkcję Sekretarza ds. Apostolstwa. W latach 2002-2005 i 2008-2001 pełnił również funkcję radcy w zarządzie pallotyńskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu.

W grudniu 2003 r. ks. Galbas został ustanowiony proboszczem parafii p.w. św. Wawrzyńca w Poznaniu, którym był do 2011 r. W czerwcu 2012 r. obronił doktorat z teologii duchowości na UKSW w Warszawie.

Od 25 marca 2011 r. sprawował urząd przełożonego prowincjalnego w poznańskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni).

12 grudnia 2019 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Adriana Józefa Galbasa SAC nowym biskupem pomocniczym w diecezji ełckiej. Sakrę biskupią przyjął 11 stycznia 2020 r. katedrze ełckiej. Głównym konsekratorem był bp Jerzy Mazur, a współkonsekratorami- abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce oraz abp Józef Górzyński, metropolita warmiński.

4 grudnia 2021 r. Ojciec Święty Franciszek mianował bp. Adriana Józefa Galbasa SAC arcybiskupem koadiutorem archidiecezji katowickiej, zwalniając go jednocześnie ze stolicy tytularnej Naisso. Decyzję Papieża ogłosiła dziś w południe, we wspomnienie św. Barbary, Nuncjatura Apostolska w Polsce.

Dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji ełckiej bp Adrian Galbas SAC będzie pełnił posługę arcybiskupa koadiutora w archidiecezji katowickiej. Oznacza to, że z chwilą zakończenia posługi przez obecnego metropolitę, abp. Wiktora Skworca, zostanie jego następcą.