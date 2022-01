W 2021 roku zmarło dwóch braci. Decyzja o zamknięciu zapadła po ponad dwóch latach rozważań. Bracia chcą najpóźniej do września zdecydować, do którego opactwa się przeniosą.

Opactwo Notre-Dame des Neiges, tradycyjne miejsce życia duchowego w górskiej gminie Saint-Laurent-les-Bains, jest związane z bł. Karolem de Foucauld (1858-1916), który 15 maja 2022 roku zostanie kanonizowany w Rzymie. W 1890 roku zamieszkał on w tym opactwie jako nowicjusz, skąd został wysłany do Syrii, a następnie do Algierii. W Notre-Dame des Neiges spędził też kilka miesięcy po odzyskaniu niepodległości przez Algierię w latach 60. XX wieku trapista i lekarz, bł. Brat Luc (Paul Gabriel Dochier), zamordowany w 1996 roku mnich z Tibhirine.

Opactwo Notre-Dame des Neiges, założone w 1852 roku przez mnichów z opactwa w Aiguebelle, jest również znane pielgrzymom zmierzającym do Santiago de Compostela.

Trapiści, czyli cystersi ściślejszej obserwancji, należą do najsurowszych zakonów Kościoła katolickiego. Niezależny zakon tworzą od 1892 roku. Ich początki w La Trappe we Francji sięgają XVII wieku. Według ostatnich danych zakonu, na świecie istniało około 100 męskich i 75 żeńskich klasztorów trapistów, co oznacza ponaddwukrotny wzrost ich liczby w ciągu 75 lat. Jednocześnie jednak liczba zakonników znacznie się zmniejszyła do około 1700 trapistów i 1550 trapistek na całym świecie (stan na koniec 2019 roku).