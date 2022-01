Müller: Projekt Hoca zostanie uzupełniony o propozycje opozycji  

We wtorek w kancelarii premiera odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie dalszej walki z pandemią koronawirusa.

"Projekt poselski który firmuje poseł Hoc, nadal będzie procedowany" - powiedział rzecznik po spotkaniu. Dodał ,że projekt mający uzupełniać rozwiązania "lex Hoc" zostanie przygotowany na podstawie postulatów opozycji oraz pomysłów, które pojawiły się w rządzie.

"Chcemy przedstawić dodatkowy pakiet rozwiązań, który mógłby kompleksowo uzupełnić te rozwiązania, oraz przeanalizować wszystkie postulaty opozycji, które się pojawiły dzisiaj" - powiedział rzecznik. "Liczymy, że jutro lub pojutrze ten projekt mógłby być przedstawiony" - dodał.

Zaznaczył, że propozycje zgłaszane na spotkaniu były "w wielu sprawach bardzo różne". "Z jednej strony Konfederacja, która chce całkowitego odrzucenia tego projektu, z drugiej Lewica, która by chciała wprowadzenia przymusu szczepień w Polsce" - mówił.

Zastrzegł, że nie chce na razie podawać przykładów proponowanych rozwiązań, dopóki nie zostaną one "ogłoszone kompleksowo w jednym projekcie ustawy". "Rozwiązania które są już procedowane, w większości spełniają oczekiwania tych środowisk, które uważają, że należy iść drogą środka. My właśnie tą drogą środka, a nie skrajności idziemy w ramach projektu posła Hoca" - powiedział.

Przewodniczący sejmowej komisji zdrowia Tomasz Latos (PiS) zwrócił uwagę, że "w projekcie, który już był procedowany w komisji zdrowia, a w tej chwili czeka na drugie czytanie, są rozwiązania trochę inne niż te, o których pisze się w internecie". "Ta ustawa koncentruje się przede wszystkim na darmowym testowaniu" - zaznaczył.

Dodał, że wartość bezpłatnych testów oszacowano na ok. miliarda złotych. "Będzie możliwość testowania zarówno pracowników, którzy są niezaszczepieni, jak i tych, którzy są zaszczepieni, ale mieli kontakt z osobą chorą bądź maja objawy chorobowe, mogące nasuwać podejrzenie zakażenia koronawirusem" - relacjonował.

"Wszystko, aby ograniczyć możliwość transmisji wirusa, szczepienia są bardzo ważne, natomiast samymi szczepieniami nie rozwiążemy problemu pandemii. Stąd tak ogromnie ważne jest przecięcie możliwości transmisji koronawirusa. Testowanie jest jednym ze sposobów. To jest najważniejszym elementem ustawy nazywanej lex Hoc" - zaznaczył Latos.

Pytany, czy projekt będzie zmierzał do wprowadzenia odpowiedzialności cywilnej osób, które nie poddadzą się szczepieniu lub testowi, Latos odparł, by zaczekać na przedstawienie dokumentu, "tym bardziej, że ma być przedstawiony jutro lub pojutrze". Dodał, że prawdopodobnie część propozycji zostanie zgłoszona do projektu Hoca, inne zapewne zostaną zamieszczone w osobnym akcie prawnym. Latos nie odpowiedział, czy propozycje uzupełnienia projektu dotyczą także konsekwencji dla pracowników służby zdrowia, którzy sprzeciwiają się szczepieniom. Zaznaczył, że zanim powstanie projekt będzie konieczna analiza prawnej dopuszczalności niektórych zgłaszanych rozwiązań.

Zwrócił uwagę na krótszą ścieżkę legislacyjną w przypadku wniesienia projektu jako poselskiego, choć opozycja oczekiwałaby, aby był to projekt rządowy. "Ale pamiętajmy, że jest też kwestia czasu. Projekty rządowe mają dłuższą ścieżkę legislacyjną, stąd nie wykluczam - ale też tego nie przesądzam - że w porozumieniu z rządem będzie to ponownie projekt poselski" - powiedział.

Mller dziękował wszystkim ugrupowaniom, które mimo rozbieżnych poglądów wzięły udział w rozmowach, "ponieważ dotyczą one tego, co jest w tej chwili najważniejsze - walki z epidemią koronawirusa".

Przed spotkaniem premier Mateusz Morawiecki wyraził przekonanie, że rozmowy pozwolą podjąć najlepsze możliwe decyzje dotyczące zdrowia i życia obywateli. Po zakończeniu rozmów KO i Lewica zarzuciły stronie rządowe brak konkretnych rozwiązań.

Projekt przedstawiony przez wiceprzewodniczącego komisji zdrowia Czesław Hoc (PiS) zakłada m.in. że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw COVID-19 lub o negatywnym wyniku testu, albo też informacji o przebytej infekcji koronawirusa. Propozycja trafiła do Sejmu w grudniu.