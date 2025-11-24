info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » IPN reaguje na skandaliczny wpis Yad Vashem
IPN reaguje na skandaliczny wpis Yad Vashem

Yad Vashem. Pomnik upamiętniający skazanych na zagładę  
ks. Zbigniew Niemirski /Foto Gość Yad Vashem. Pomnik upamiętniający skazanych na zagładę

Brak wiedzy o zarządzeniach narzucanych przez Rzeszę lub ich ignorowanie nie przystoi Jad Waszem

Brak wiedzy o niemieckich zarządzeniach narzucanych polskiemu społeczeństwu zniewolonemu przez Rzeszę Niemiecką, w tym Żydom, lub ich ignorowanie nie przystoi instytucjom takim jak Instytut Jad Waszem - oświadczył IPN w reakcji na wpis instytutu z Jerozolimy.

Jad Waszem (org. Yad Vashem) napisał w niedzielę na platformie X, że "Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniającej ich odznaki, w celu odizolowania ich od otaczającej ludności". "23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida" - dodał instytut, zachęcając do zapoznania się z pełnym tekstem analizującym to antysemickie prawo.

Szef MSZ Radosław Sikorski poprosił instytut o doprecyzowanie wpisu i wskazanie, że kiedy zmuszono Żydów do noszenia opaski z Gwiazdą Dawida, Polska była pod niemiecką okupacją.

Głos zabrał też m.in. rzecznik rządu Adam Szłapka, który zaakcentował, że "to nie Polska wprowadziła prawo, zmuszające Żydów do noszenia znaków identyfikacyjnych" i wskazał, że "regulacje te zostały narzucone przez nazistowskie Niemczy, po tym jak zaatakowały i okupowały Polskę". Także szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz podkreślił, że w Polsce pod niemiecką okupacją to administracja Trzeciej Rzeszy wprowadziła i egzekwowała "przestępcze regulacje".

W niedzielę wieczorem instytut Jad Waszem wskazał na platformie X, że w podlinkowanym pod jego wpisem artykule jest informacja o tym, że nakaz noszenia opasek z Gwiazdę Dawida był wydany przez niemieckie władze.

Instytut Pamięci Narodowej, odnosząc się do postu instytutu z Jerozolimy ocenił, że jest on nieakceptowalny. "Brak wiedzy o niemieckich zarządzeniach narzucanych polskiemu społeczeństwu zniewolonemu przez Rzeszę Niemiecką (w tym Żydom) lub ich ignorowanie nie przystoi instytucjom takim jak Instytut Yad Vashem" - wskazał IPN na X.

IPN zaznaczył, że to Niemcy wprowadziły system oznaczania Żydów, tworzenia gett oraz cały aparat terroru, a skala represji okupanta wobec Polski stanowiła przykład jednej z najbrutalniejszych w całej Europie. Instytut podkreślił również, że mimo obowiązywania kary śmierci za udzielenie pomocy Żydom Polacy udzielili największego wsparcia ludności żydowskiej na okupowanych przez Niemców terenach, co potwierdza właśnie Lista Yad Vashem. IPN wskazał ponadto, że pomoc obywatelom Polski pochodzenia żydowskiego, skazanym przez Niemców na zagładę, niósł również Polski Rząd na Uchodźstwie, instytucje Polskiego Państwa Podziemnego na okupowanych przez Niemców ziemiach oraz polscy dyplomaci w krajach neutralnych.

"Nakaz noszenia gwiazdy, różne formy oznaczeń oraz kary za ich brak były elementem niemieckiej polityki rasistowskiej, realizowanej przez stworzony przez Niemców aparat administracyjny i aparat terroru" - podkreślił IPN.

Na wpis Yad Vashem zareagowało wcześniej również Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, które na platformie X oceniło jako "fałszywą i zniekształcającą historię wiadomość" podaną przez instytut. We wpisie muzeum podkreśliło, że Yad Vashem powinno być instytucją, która zna fakty historyczne, co oznacza, że powinna być "w pełni świadoma, że Polska wówczas była pod niemiecką okupacją i to Niemcy wprowadzili i wyegzekwowali to antysemickie prawo".

Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem powstał w 1953 r. w Jerozolimie na mocy decyzji izraelskiego parlamentu - Knesetu, aby utrwalić pamięć o sześciu milionach żydowskich ofiar Zagłady. Od momentu założenia pełni wiele funkcji: jest centrum dokumentacji, badań, edukacji i upamiętniania historii narodu żydowskiego w czasie Holokaustu, przechowuje dowody Zagłady dla pokoleń. Najważniejszą częścią ulokowanego na zboczu Wzgórza Pamięci (Har Hazikaron) Yad Vashem jest Muzeum Historii Holokaustu - wystawa stała ma układ chronologiczny i problemowy; przedstawia Zagładę Żydów m.in. na terenach okupowanej przez Niemców Polski. Zamysł architekta budynku Mosze Safdiego był taki, aby symbolizował on połowę Gwiazdy Dawida - w czasie Holokaustu o tyle właśnie została zredukowana ludność żydowska. 

PAP |

dodane 24.11.2025 11:53

TAGI| HISTORIA, INSTYTUCJE, IZRAEL, KULTURA, NAUKA, PAP, SPOŁECZEŃSTWO, YAD VASHEM

Postanowienia

Katarzyna Solecka

Postanowienia

Wystarczy kochać, by było pod górkę?

Zmiana planów

Piotr Drzyzga

Zmiana planów

Niby miało być o kolędach, ale skoro wspominamy dziś patrona numizmatyków…

Adwentowi poszukiwacze pereł

ks. Leszek Smolliński

Adwentowi poszukiwacze pereł

Perły nie znajdzie w czasie Adwentu ten, kto biegnie.

