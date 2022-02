Kard. Bassetti chce całościowego zbadania przestępstw seksualnych  

Dlatego poza danymi liczbowymi, mającymi zasadnicze znaczenie dla obiektywnego spojrzenia na rzeczywistość, należy przeprowadzić szerszą analizę treści, aby wzmocnić i poprawić pracę prewencyjną oraz kształcenie księży i świeckich – wyjaśnił arcybiskup Perugii.

Jednocześnie zauważył, że w porównaniu z dochodzeniami w sprawie tego rodzaju przestępstw, prowadzonymi w Niemczech i we Francji, nie należy lekceważyć „strukturalnych, kulturowych i kościelnych różnic” Włoch, „począwszy od bardzo dużej liczby diecezji”. W kraju tym nadal istnieje około 220 archidiecezji i diecezji, mimo iż Watykan od dawna nalega na znaczne ich zmniejszenie. Na przykład w Niemczech, które terytorialnie są większe od Włoch, jest tylko 27 tego rodzaju jednostek kościelnych.

Tymczasem nadal trwa zbieranie informacji w ośrodkach ochrony młodzieży, utworzonych we wszystkich diecezjach. Według kardynała, działa w nich 56 kobiet i 47 mężczyzn, a także 124 księży i zakonników. Ponadto w około 40 proc. diecezji istnieją już poradnie diecezjalne i międzydiecezjalne.

Zdaniem przewodniczącego episkopatu ma to na celu uniknięcie powtórzenia błędów i zaniedbań z przeszłości oraz oddanie sprawiedliwości osobom poszkodowanym. „Ale sprawiedliwość to nie samo tylko prawodawstwo i nie służyłoby dobrze ani zranionej wspólnocie, ani Kościołowi, gdybyśmy działali pochopnie tylko po to, by operować liczbami” – powiedział arcybiskup Perugii.

Zauważył przy tym, że tym, co z pewnością zmieniło się w ostatnich latach, jest „rosnąca świadomość powagi przestępstwa i grzechu”. Jest więcej dochodzeń i postępowań kanonicznych prowadzonych przez biskupów i zakonników, a osoby poszkodowane spotykają się ze wspólnotą, która jest gotowa wysłuchać ich i udzielić im pomocy.

Biskupi włoscy obiecali również większą ochronę osobom wykorzystywanym seksualnie w Kościele. Ogłosili to w oświadczeniu wydanym w tych dniach na zakończenie posiedzenia Rady Stałej Episkopatu.