Ruszyła jezuicka pomoc dla Ukrainy  

Koordynatorem zespołu został ks. Vitaliy Osmolovskyy, ukraiński jezuita, który jak dotąd pracował w Stanach Zjednoczonych. Dzięki jego kontaktom udało się uzyskać wsparcie finansowe amerykańskiej Polonii i Ukraińców mieszkających w USA. „Ludzie sami się do nas zgłaszają i oferują pomoc, również w Polsce. Jest bardzo duża otwartość i solidarność z Ukrainą w tych dniach” – podkreślił w rozmowie z Radiem Watykańskim ks. Damian Czerniak, jezuita odpowiedzialny za koordynację pomocy w Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej (PMA).

Polscy jezuici pierwszą linią pomocy Ukraińcom

„Udało nam się nawiązać kontakty z innymi prowincjami jezuickimi, m.in. szwajcarską i brytyjską. Chętnie pomagają, gdyż mają świadomość, że to my jesteśmy obecnie na pierwszej linii i że odpowiadamy, jako jezuici polscy, za pomoc Ukraińcom w imieniu całego Towarzystwa. Obecnie nasze główne zadania to gromadzenie funduszy i koordynacja działań pomocowych prowadzonych przez placówki jezuickie w Polsce – powiedział w rozmowie z papieską rozgłośnią ks. Damian Czerniak. – Kontaktujemy się ze współbraćmi, ustalamy szczegóły tego, jakie dary warto zbierać i jak je transportować. Gromadzimy także kontakty ludzi, którzy zdecydowali się przyjąć u siebie uchodźców, ale też sami przygotowujemy miejsca noclegowe. Teraz przez granicę przechodzą ludzie, którzy wiedzą gdzie idą, mają uzgodnione miejsca docelowe, ale wkrótce pojawią się tacy, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Naszym zadaniem będzie się nimi zająć, przywieźć z granicy i umieścić w mieszkaniach. Przygotowujemy autokary i punkty odbioru, np. w Warszawie, skąd uchodźcy trafią bezpośrednio do miejsc noclegowych.“