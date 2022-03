Dziś w całej Polsce modlitwa o pokój i zbiórka na pomoc Ukrainie  

W związku z apelem przewodniczącego Episkopatu, tego dnia po mszach św. w całej Polsce odbędzie się zbiórka do puszek. Caritas Polska przeznaczy te pieniądze na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. Abp Stanisław Gądecki zwrócił się także do wszystkich wierzących i ludzi dobrej woli o otwartą postawę wobec potrzebujących schronienia.

„Proszę, aby w każdym kościele i parafii w Polsce zanosić gorące błagania w intencji pokoju, a także w intencji Ukraińców, by Pan pokrzepił ich serca w obecnej dramatycznej sytuacji” – napisał abp Stanisław Gądecki 24 lutego, w dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Przewodniczący Episkopatu zachęcił jednocześnie, by w niedzielę 27 lutego oraz w przypadającą 2 marca Środę Popielcową po każdej mszy św. organizować zbiórki pieniędzy na rzecz pomocy Ukraińcom.

Msze w intencji pokoju w Ukrainie i na świecie zostaną odprawione we wszystkich kościołach w Polsce.

W świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie liturgii będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. Msza św. zostanie odprawiona w językach polskim i ukraińskim: po ukraińsku zostanie odczytane jedno z czytań mszalnych oraz części modlitwy eucharystycznej wypowiadanej przez koncelebransów.

Do wspólnej modlitwy i wyrażenia solidarności z Ukrainą kard. Nycz zaprosił wszystkich wiernych, zarówno Polaków i Ukraińców mieszkających i pracujących w stołecznej metropolii, jak również wszystkich obcokrajowców.

Zaproszone zostały m.in. wspólnoty grekokatolickie z Warszawy, Piaseczna, Grójca, jak również środowisko skupione wokół Studium Chrześcijańskiego Wschodu działającego przy klasztorze dominikanów na Służewie.

Ponadto, w parafii św. Kazimierza w podwarszawskim Pruszkowie zostanie odprawiona Msza święta za Ukrainę o pokój w języku polskim i ukraińskim.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski o godz. 16.30 odprawi Mszę św. w katedrze na Wawelu. Eucharystia, zainicjuje wielkopostne pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych w Krakowie. Katedra na Wawelu jest pierwszym kościołem stacyjnym na wzór rzymskiej bazyliki św. Sabiny, gdzie liturgię w Środę Popielcową sprawuje papież.

W Katowicach Mszy św. “o pokój i za Ukrainę: będzie przewodniczył tamtejszy metropolita abp Wiktor Skworc. Do wspólnej modlitwy i wyrażenia solidarności z narodem ukraińskim zaproszeni są wszyscy wierni. Msza św. będzie sprawowana w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach o godz. 18 i będzie transmitowana w Internecie oraz na antenie Radia eM (107,6 FM).

Do modlitwy i postu w intencji pokoju zachęcił też abp Grzegorz Ryś. – Proszę, tak jak Ojciec Święty Franciszek, o prawdziwą modlitwę i post w Środę Popielcową w intencji pokoju. – Do modlitwy i postu można dołączyć jałmużnę. Zapraszam do ofiarności, zebrane środki przekażemy w całości dla Ukrainy – zachęcił metropolita łódzki. O godz. 19.30 w parafii pw. św. Mateusza w odbędzie się ekumeniczna modlitwa o pokój w duchu Taizé.

Metropolita białostocki abp Józef Guzdek, przewodniczyć będzie o godz. 18.00 Mszy św. w tamtejszej katedrze. Jak czytamy na stronie archidiecezji, eucharystia będzie sprawowana “w intencji pokoju na Ukrainie oraz Ukraińców prosząc, aby Bóg pokrzepił ich serca i pomógł przetrwać dramatyczną sytuację wojny”.

Mszy św. w katedrze w Bielsku-Białej przewodniczyć będzie w środowe przedpołudnie bp Roman Pindel. Natomiast na godzinę 20:30 zaplanowano modlitwę różańcową online z biskupem bielsko-żywieckim. Będzie ona transmitowana przez konta diecezji na Facebooku, Twitterze, Youtube. Tegoroczna jałmużna wielkopostna księży przeznaczona zostanie na pomoc ukraińskim uchodźcom. Podobnie jak w całym kraju, w minioną niedzielę Caritas bielsko-żywiecka rozpoczęła w parafiach zbiórkę do puszek na rzecz pomocy Ukraińcom. Będzie ona kontynuowana w Popielec.

