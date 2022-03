Po ponad 26 godzinach podróży z Kijowa przez Węgry i Słowację o 3 rano w czwartek 3 marca do diecezji opolskiej dotarła grupa 213 osób ze stolicy Ukrainy. To dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie z dwóch kijowskich domów opieki.

- Z Kijowa wyjechali ok. pierwszej w nocy 2 marca, tak jak my z Opola. Ruszyli pociągiem z Kijowa i mieli przyjechać do Przemyśla, ale pociąg został przekierowany na miejscowość Czop na granicy ukraińsko-węgierskiej. My odebraliśmy ich po węgierskiej stronie w miejscowości Zahony, gdzie zostali dowiezieni kolejką elektryczną. Wczoraj o godz. 17 ruszyliśmy czterema autokarami w stronę Polski – mówi „Gościowi Opolskiemu” Barbara Smyrak, koordynatorka akcji z ramienia Caritas Diecezji Opolskiej na parkingu w Głuchołazach.

Ewakuacja kijowskich dzieci i ich opiekunów do opolskich ośrodków to część akcji Caritas Polska, która da schronienie 2 tysiącom dzieciom i młodzieży niepełnosprawnych z Ukrainy i ich opiekunom (rodzicom, terapeutom). Diecezja opolska przyjmuje co dziesiątą osobę objętą tą akcją humanitarną.

- W naszej grupie są głównie osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Mamy przede wszystkim młodzież w wieku szkolnym i późnoszkolnym i kilkoro dzieci młodszych. Jest z nimi ok. 40 opiekunów. Trafią do trzech ośrodków w naszej diecezji. W ośrodku „Skowronek” w Głuchołazach znajdzie miejsce 109 osób, 45 osób w ośrodku „Rybak” w Głębinowie, a pozostałe osoby w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie – mówi B. Smyrak.

- Jestem wychowawcą tych dzieci. Przywiozłam je tutaj, żeby ocalić je od rosyjskiego agresora. Myślę teraz o tym, żeby jak najprędzej wrócić do domu i żeby skończyła się ta nikomu niepotrzebna wojna – powiedziała nam pani Swieta.

Osoby lub instytucje, które pragną przyczynić się do zapewnienia jak najlepszego pobytu dzieci i młodzieży w ww. ośrodkach proszone są o przekazywanie następujących rzeczy:

pasty i szczotki do zębów

ręczniki i gąbki do mycia

mydła w płynie

szampony i żele pod prysznic

kremy i oliwki do ciała

papier toaletowy i chusteczki do nosa

środki czystości

artykuły spożywcze o długim terminie przydatności

słodycze

podkłady jednorazowe

pościel najlepiej kolorowa 160 cm

prześcieradła najlepiej na gumce 90 cm lub 120 cm

pampersy

dresy męskie

bielizna

materiały do zajęć terapeutycznych (kredki, materiały papierniczne)

Dary można bezpośrednio dostarczać do ośrodków „Skowronek” w Głuchołazach (przy ul. Andersa 74), „Rybak” w Głębinowie (nr 16 b) lub do Diecezjalnego Domu Formacyjnego ( budynku byłego Seminarium Duchownego) w Nysie przy ul. Emilii Gierczak. Można je także składać w centrali Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu przy ul. Szpitalnej 5a oraz biurach rejonowych Caritas Diecezji Opolskiej: w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 65, Kędzierzynie-Koźlu przy ul. B. Krzywoustego 2, Kluczborku przy ul. Katowickiej 9 i Opolu przy ul. Mickiewicza 5.

Pieniądze można wysłać na rachunek bankowy Caritas Diecezji Opolskiej: 66 1240 1633 1111 0000 2651 3092 z dopiskiem „Dzieciom Kijowa”.

Więcej w "Gościu Niedzielnym" nr 10/13 marca - na stronach ogólnopolskich i w edycji opolskiej.