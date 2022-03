Watykan apeluje w ONZ w sprawie Ukrainy  

Abp Gabriele Caccia przypomniał, że organizacja ta została założona właśnie po to, by uchronić przyszłe pokolenia przed plagą wojny.

Stolica Apostolska apeluje o zawieszenie broni na Ukrainie oraz o powrót do dyplomacji i dialogu. Mówił o tym na forum zgromadzenia ogólnego ONZ abp Gabriele Caccia, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji. Zaapelował on również o przyjmowanie ukraińskich uchodźców a także o pomoc humanitarną dla Ukrainy.

Przemawiając na forum ONZ, abp Caccia przypomniał, że organizacja ta została założona właśnie po to, by uchronić przyszłe pokolenia przed plagą wojny. Podkreślił, że obowiązkiem wszystkich państw jest dążenie do rozwiązywania sporów na drodze negocjacji, mediacji lub innych pokojowych środków, również po wybuchu wojny. Stolica Apostolska jest przekonana, że zawsze jest czas na dobrą wolę i że jest jeszcze miejsce na negocjacje, aby uszanować słuszne aspiracje wszystkich i uchronić świat od szaleństwa i okropności wojny. Abp Caccia zacytował w tym kontekście niedzielny apel Papieża o zawieszenie broni i odrzucenie wojny, jako narzędzia agresji przeciwko wolności innych narodów i jako środka rozstrzygania sporów międzynarodowych.

Przedstawiciel Watykanu wyraził też uznanie dla państw, które oferują pomoc humanitarną potrzebującym zarówno na Ukrainie, jak i w krajach sąsiednich, w których wielu Ukraińców szuka bezpieczeństwa. Podkreślił też potrzebę utworzenia korytarzy humanitarnych, poprzez które mogłaby być dostarczana pomoc dla ludności cywilnej na Ukrainie, zgodnie z prawem międzynarodowym. Abp Caccia dodał, że przyjmowanie, ochrona i wspieranie ukraińskich uchodźców jest obowiązkiem wszystkich.

