Prokuratura w USA oskarżyła parę Chińczyków o przemyt niebezpiecznego biologicznego patogenu, który jest potencjalną bronią terrorystyczną. Grzyb, o łacińskiej nazwie Fusarium graminearum, wywołuje choroby roślin, w tym uszkodzenie kłosów zbóż.

Śledczy z FBI ustalili, że 34-letni naukowiec Liu Zunyong próbował przemycić zarodniki grzyba z ChRL do USA, kiedy przybył z wizytą do swojej partnerki, 33-letniej Jian Yunqing. Doszło do tego w lipcu 2024 r. na lotnisku w Detroit.

W trakcie przesłuchania mężczyzna początkowo twierdził, że nie wiedział o potencjalnej broni biologicznej w swoim plecaku. Później zmienił zeznania, mówiąc, że planował wykorzystać materiał do badań w laboratorium Uniwersytetu Michigan, w którym pracowała Jian. Uczelnia do tej pory nie skomentowała tego zdarzenia. Uniwersytet ten nie posiada zezwolenia na prowadzenie tego typu badań. Jak ustalono Liu i Jian już wcześniej prawadzili badania naukowe nad tym gatunkiem grzyba w ChRL, które były finansowane przez rząd. Jian jest członkinią Komunistycznej Partii Chin.

Agent FBI Cheyvoryea Gibson powiedział, że działania tej pary "stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego".

Amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości potwierdziło, że para spiskowała w celu przemycenia do USA grzyba, który powoduje fuzariozę kłosów zbóż, czyli uszkodzenie kłosów pszenicy, jęczmienia, ryżu czy kukurydzy. Po przedostaniu się do żywności, może powodować wymioty i uszkodzenie wątroby, a u ciężarnych kobiet poronienia.

Jak podaje FBI, grzyb ten jest klasyfikowany w literaturze fachowej jako "potencjalna broń agroterrorystyczna". Patogen jest odpowiedzialny za "miliardy dolarów strat ekonomicznych na całym świecie każdego roku".

Oskarżenia pojawiły się w momencie napiętych stosunków między USA i Chinami, zaledwie kilka dni po tym, jak administracja prezydenta Donalda Trumpa zapowiedziała "agresywne" cofnięcie wiz obywatelom Chin studiującym w Stanach Zjednoczonych.