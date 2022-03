Szef MSZ: Nigdy nie uznamy zmian terytorialnych po bezprawnej agresji  

Minister Rau w sobotę w Rzeszowie spotkał się z sekretarzem stanu USA Antony Blinkenem, który od kilku dni przeprowadza cykl rozmów w Europie w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Blinken w Rzeszowie rozmawiał też z premierem Mateuszem Morawieckim.

Rau powiedział, że spotkanie z Blinkenem było poświęcone koordynacji działań w odpowiedzi na agresję rosyjską przeciwko Ukrainie, jak również politycznym, społecznym, ekonomicznym i humanitarnym konsekwencjom rosyjskiej agresji.

Szef MSZ zapewnił, że "Polska nigdy nie uzna zmian terytorialnych, które są wynikiem bezprawnej, niesprowokowanej agresji".

"Sposób, w jaki Rosja przeprowadza atak i chęć złamania ukraińskiego oporu środkami, które terroryzują społeczność, strzelając do obszarów zamieszkałych, elektrowni jądrowych i do pojazdów niewojskowych - to złamanie prawa międzynarodowego bez ograniczeń" - powiedział Rau. Jak dodał, "będzie to ścigane z największą determinacją".

Poinformował też, że Polska powołuje centrum dokumentowania zbrodni wojennych w Ukrainie i liczy na współpracę w tym zakresie z USA.

Jak wskazał, "ze względu na własne bolesne doświadczenia Polska konsekwentnie będzie domagać się ścigania przestępstw wojennych". "Ściganie przestępstw wojennych jest elementem wspólnej pamięci ludzkiej. Jest to nasze wspólne zobowiązanie" - podkreślił Rau.

Wezwał również do "zakończenia przelewu krwi" i zawieszenia broni na czas rosyjsko-ukraińskich rozmów. Szef polskiej dyplomacji dodał, że jako przewodniczący OBWE zwraca się o tworzenie korytarzy humanitarnych, które posłużyłyby do ewakuacji ludności cywilnej z oblężonych miast.

Rau zwrócił uwagę, że atak na Ukrainę już przemienił Europę i jej poczucie bezpieczeństwa. "Polska zdecydowała się natychmiast zwiększyć budżet na obronność do 3 procent PKB począwszy od przyszłego roku" - powiedział szef MSZ.

Blinken wskazywał, że wartości takie jak wolność, pokój i bezpieczeństwo są szczególnie zagrożone. "Polacy wiedzą, jak ważna jest obrona wolności, tak samo jak Amerykanie, dlatego będziemy trzymać się razem, przy wsparciu Ukrainy, wobec dokonanej z premedytacją bezprawnej i niesprowokowanej inwazji" - oświadczył.

Sekretarz stanu USA ocenił, że Polska jest wiodącym krajem, który odpowiada na kryzys humanitarny wywołany przez agresję na Ukrainę. "Jeśli chodzi o wsparcie dla Polski i innych krajów administracja prezydenta Bidena zwróciła się do Kongresu o 2,75 mld dolarów na wsparcie służb humanitarnych na Ukrainie i w Polsce" - powiedział.

"Polska okazała hojność, przywództwo i zdecydowanie. Jesteśmy wdzięczni za te podstawy współpracy, które zbudowaliśmy w ciągu dziesięcioleci" - podkreślił Blinken.

Inwazja rosyjska na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego.