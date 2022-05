Papież Franciszek nazwał wojnę na Ukrainie "absurdalną" i zaapelował o to, by chronić "święte prawo narodów do pokoju". Podziękował za niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy, których jest we Włoszech około 120 tysięcy.

Podczas spotkania z przedstawicielami włoskiej Obrony Cywilnej w poniedziałek papież powiedział: "Każda wojna oznacza kapitulację wobec ludzkiej zdolności ochrony; to zaprzeczenie tego, co zapisano wśród uroczystych zobowiązań Organizacji Narodów Zjednoczonych".

Sytuacja na Ukrainie: Relacjonujemy na bieżąco

Przypomniał, że święty Paweł VI wzywał w przemówieniu w ONZ: "Nigdy więcej wojny".

"Powtarzamy to dzisiaj w obliczu tego, co dzieje się na Ukrainie i chrońmy marzenie ludzi o pokoju, święte prawo narodów do pokoju" - oświadczył Franciszek. Podziękował za pomoc dla uchodźców, zwłaszcza - dodał - "kobiet i dzieci uciekających przed tą absurdalną wojną".

Zwracając się do wolontariuszy Obrony Cywilnej stwierdził: "Dziękuję za to, co zrobiliście i co dalej robicie w ciszy. Dobro nie robi hałasu, ale buduje świat".

Przeczytaj też: Biskup z Ukrainy: Wojna zamienia miłość w nienawiść