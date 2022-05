Abp Szewczuk: Rosyjscy okupanci prowadzą politykę wyludniania Ukrainy  

Wszyscy musimy się dzisiaj zjednoczyć, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się struktury grzechu. Nigdy nie pomagaj tym, którzy są wokół nas, popełniać grzechy. Nigdy nie bądźcie współpracownikami grzeszników w popełnianiu zła, do którego mogą nas motywować i zapraszać” – stwierdził arcybiskup większy kijowsko-halicki i zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Światosław Światosław Szewczuk w codziennym wideo-przesłaniu wideo w 91. dniu wielkiej, krwawej wojny, którą Rosja rozpoczęła przeciwko narodowi ukraińskiemu.

"Cały wschód i południe Ukrainy płonie. W obwodzie ługańskim toczą się zacięte walki. Dzisiaj otrzymaliśmy wiadomość, że wróg z wielką siłą zbliża się do Siewierodoniecka i toczą się ciężkie, krwawe bitwy. Ciężkie walki toczą się także w obwodzie donieckim i na południu naszej Ojczyzny. Całe regiony wschodniej i południowej Ukrainy, w tym Zaporoże i Dniepropietrowsk, cierpią z powodu ataków rakietowych. Miasto Nikołajew zostało ostrzelane przez system artylerii rakietowej Smiercz. Północna Ukraina, obwód Sumy, obwody charkowski i czernihowski cierpią z powodu różnych uderzeń zadawanych przez Rosję bezpośrednio z jej terytorium" - powiedział zwierzchnik UKGK.

"Ukraina trwa. Ukraina zmaga się z trudnościami, choć codziennie płaci za tę walkę życiem swoich najlepszych synów i córek. A Ukraina się modli. Módlcie się za jej armię i za najbardziej bezbronne ofiary tej wojny. Nasza szczególna modlitwa jest za tych Ukraińców, którzy znaleźli się na terenach okupowanych, bo im dzisiaj jest najciężej" – zapewnił abp Szewczuk.

Arcybiskup zachęcił dzisiaj do refleksji nad kolejnym „cudzym grzechem”, którym jest „pobudzanie do grzechu”.

"Wiemy, że wojna to czas, kiedy każdy dokonuje własnego wyboru. Wojna każdego z nas przesiała jak pszenicę, to porównanie użyte przez Jezusa Chrystusa, zwracającego się do apostoła Piotra. Wraz z licznymi przykładami heroizmu naszych obrońców widzimy przypadki niskiego zachowania, kolaborację z wrogiem, pomoc w zbrodniach najeźdźców. W szczególności takie niegodne sytuacje miały miejsce wśród prorosyjskiego duchowieństwa w obwodzie ługańskim i donieckim: księża kierowali rosyjskie bomby i pociski na własnych parafian” – powiedział abp Szewczuk.

Przypomniał, że dzisiaj istnieją, według św. Jana Pawła II, całe struktury grzechu, które są zaangażowane w zbrodnie, pomagają popełniać grzech. „Współczesna kultura zna wiele rodzajów takiej współpracy lub pomocy w popełnieniu grzechu. W wielu krajach popełniany jest grzech eutanazji, w którym lekarze są zaangażowani w pomoc człowiekowi w popełnieniu samobójstwa” – powiedział abp Szewczuk i zwrócili uwagę na fakt, że na Ukrainie dochodzi do rażącej zbrodni – rosyjscy okupanci prowadzą politykę wyludniania Ukrainy.

„Starają się zrobić wszystko, żeby jak najwięcej Ukraińców opuściło swoją ziemię. Zostało to otwarcie stwierdzone wczoraj przez ministra obrony Rosji. Okupanci wypędzają Ukraińców z domów lub niszczą domy, do których dociera ich broń, tak że nie można w nich mieszkać. Ponad milion osób zostało już deportowanych z terytoriów okupowanych. Wiemy, że tylko okupowany region Chersonia jest dziś w połowie opuszczony" – wyjaśnił zwierzchnik UKGK.

"Kolejną straszliwą zbrodnią, która teraz dotyka wewnętrznie przesiedlonych Ukraińców, którzy opuścili ojczyznę, jest handel ludźmi. Nasz Kościół aktywnie angażuje się w przeciwdziałanie temu okrucieństwu. Wiemy jednak, że na poziomie międzynarodowym handel ludźmi, a także bronią czy narkotykami jest jednym z najbardziej dochodowych biznesów całych grup przestępczych" – przypomniał abp Szewczuk.

Na zakończenie zwierzchnik UKGK wezwał: "Niech Bóg błogosławi Ukrainę! Niech Bóg błogosławi dziś tych, którzy są ofiarami tej rosyjskiej wojny! Boże, błogosław, weź pod swoją opiekę tych, którzy są zmuszeni opuścić swoje domy, ziemię, ojczyznę! Panie, pomóż nam właściwie służyć tym, którzy padli ofiarą międzynarodowych struktur handlu ludźmi! Niech Bóg błogosławi armię ukraińską! Najsłabszych weź pod swoją opiekę, bo zawsze jesteś z nimi i po ich stronie!”

