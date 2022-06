Prezydent w piątek powołał Radę do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania w ramach Narodowej Rady Rozwoju.

Mówiąc na pierwszym posiedzeniu rady o problemach społecznych podkreślił, że "niewątpliwie największym zagrożeniem jest cały czas trwający problem demograficzny". Stwierdził, że program 500 plus poprawił sytuację rodzin wielodzietnych oraz miał pozytywny wpływ na gospodarkę, ale w niewielkim stopniu przyczynił się do poprawy sytuacji demograficznej.

"Mieliśmy nadzieję, że on (program 500 plus) rzeczywiście nie tylko przyczyni się do podniesienia zamożności rodziny w takim życiu codziennym, czyli poprawi funkcjonowanie rodzin, które mają więcej dzieci (...) ale że przyczyni się także do zachęcenia młodych ludzi do tego, żeby mieli dzieci, czyli że poprawi sytuację demograficzną. Niestety do tego drugiego, powiedzmy przyczynił się w bardzo niewielkim stopniu, tego efektu nie przyniósł" - powiedział prezydent.

Podkreślił, że środki z 500 plus były w ogromnym stopniu kołem zamachowym dla polskiej gospodarki. Dodał, że trzeba myśleć o tym, czy i jak waloryzować to świadczenie.

Prezydent stawiał pytanie jak zachęcać młodych ludzi, by chcieli zakładać rodziny. Według niego, jest to problem znacznie szerszy niż "danie jakieś jednej daniny", "niż 500 plus, inne daniny" i niż "mieszkanie dla młodych". "To problem głębokiego przygotowania także i wychowawczego, pewnego nastawienia młodych ludzi" - dodał.

Prosił członków nowo powołanej rady, aby zajęli się problemami związanymi z demografią. Prezydent zaznaczył też, że ważnym tematem jest zdrowie psychiczne najmłodszych po pandemii Covid-19 i bardzo długim zamknięciu w domach.