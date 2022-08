Milion osób przesiedlonych z powodu suszy w Somalii

Ponad 755 tys. osób opuściło już miejsca zamieszkania wskutek suszy, pozostają jednak w granicach kraju. Wraz z tymi, którzy uciekli za granicę, liczba uciekających przed głodem jest bliska miliona, podała w czwartek agencja ONZ ds. uchodźców UNHCR i Norweska Rada ds. Uchodźców (NRC).

Kraje Rogu Afryki, Somalia, Etiopia oraz Kenia, doświadczają najgorszej suszy od ponad 40 lat. Cztery ostatnie nieudane pory deszczowe, zdziesiątkowały uprawy i hodowlę zwierząt. Kolejna pora bez deszczu, doprowadzi do nasilenia exodusu.

Mohamed Abdi, dyrektor krajowy NRC w Somalii, nazywa obecną sytuację, "dzwonem alarmowym dla Somalii" - odnotowuje africanews. „Głód nawiedza teraz cały kraj. Widzimy, że coraz więcej rodzin jest zmuszonych do porzucenia wszystkiego, ponieważ w ich wioskach dosłownie nie ma wody ani żywności".

Szacuje się, że liczba osób dotkniętych głodem w Somalii wzrośnie z około pięciu milionów do ponad siedmiu milionów w nadchodzących miesiącach. Sytuację pogarszają zmiany klimatyczne i rosnące ceny żywności spowodowane agresją Rosji przeciwko Ukrainie.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ostrzega przed wzrostem sytuacji głodu już we wrześniu, jeśli m.in. pomoc humanitarna nie dotrze do najsłabszych.

„Sytuacja w Somalii była już jedną z najbardziej niedofinansowanych przed ostatnim kryzysem” - zauważa Magatte Guisse, przedstawiciel UNHCR w Somalii. „Nie mamy wystarczających zasobów. Społeczność międzynarodowa musi podjąć działania, aby ratować życie i wspierać tę humanitarną odpowiedź”.

Ogarnięta konfliktem Somalia jest szczególnie słabo przygotowana do radzenia sobie z głodem. Islamska rebelia Al Shabab ogranicza dostęp pomocy humanitarnej do części kraju. Nasiliły się też ataki islamistów w ostatnich miesiącach.

