Powstało pierwsze w Kościele w Polsce duszpasterstwo specjalistyczne wprost skierowane do osób w kryzysie samobójczym, po próbie samobójczej i doświadczających żałoby po stracie bliskiej osoby, która odebrała sobie życie. Duszpasterstwo powołał metropolita łódzki, abp Grzegorz Ryś. 10 września przypada Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom.

10 września przypada Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Jest to sposobność do przypomnienia faktu, iż wspieranie, także duchowe, osób borykających się z myślami samobójczymi, po próbach samobójczych oraz dotkniętych samobójczą śmiercią bliskich jest zadaniem nas wszystkich.

Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu abp Grzegorz Ryś, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa, ks. Wiesława Kamińskiego, dekretem z dnia 18. sierpnia br., powołał do istnienia, pierwsze we wspólnocie Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce, duszpasterstwo specjalistyczne skierowane wprost do osób w kryzysie suicydalnym i ich rodzin.

Ma być ono strefą wsparcia dla wszystkich, których dotykają myśli rezygnacyjne oraz formą towarzyszenia tym, którzy doświadczają żałoby po samobójczej śmierci bliskiej osoby. Co niezmiernie istotne, decyzja o erygowaniu tego duszpasterstwa nie zrodziła się z teoretycznych dywagacji. Jest odpowiedzią na konkretny problem dotykający zarówno ludzi wierzących, jak i niewierzących. To też odpowiedź na apele i opinie psychologów, psychiatrów i terapeutów. Zgodnie z nimi, idea duszpasterstwa opartego na prewencji, postwencji oraz skoncentrowanego na wsparciu osób doświadczających żałoby – traumy po samobójczej śmierci, staje się obecnie pożądanym i niezmiernie potrzebnym przedsięwzięciem, łączącym misję ewangeliczną Kościoła z realną troską o los człowieka i relację z nim.

Analizy prowadzone przez suicydologów wskazują na ciągle rosnącą liczbę podejmowanych prób samobójczych. W praktyce, targnięcie się na życie jednej osoby ma degradujący wpływ na kilkanaście innych z jej bliskiego otoczenia. Ludzie ci, bez względu na reprezentowany światopogląd, bardzo często spotykają się z niezrozumieniem, piętnowaniem, a niekiedy i traumatyzującym ostracyzmem. Niejednokrotnie mają też przekonanie postponowania wewnątrz wspólnot parafialnych. Narażeni na niewybredne uwagi, niezdrowe zainteresowanie otoczenia i wycofanie się dotychczasowych znajomych, zaczynają się izolować i w samotności przeżywają degradujące wydarzenia. Panujące zaś w naszym społeczeństwie (we wspólnocie Kościoła także) stereotypy dotyczące samobójstwa tylko pogłębiają problem i potęgują lęk przed zwróceniem się po pomoc.

Erygowanie przez abp Grzegorza Rysia duszpasterstwa zorientowanego na człowieka znajdującego się w kryzysie samobójczym i doświadczającego straty wskutek samobójczej śmierci bliskiej osoby, staje się odważną odpowiedzią na potrzeby obecnych czasów. Przede wszystkim wpisuje się w czynne otwarcie struktur i posług Kościoła na wyzwania współczesności i w nie tracące na aktualności przesłanie, jakim jest troska o człowieka.

Szczegóły dotyczące projektu duszpasterstwa i strefy wsparcia oraz kontakty pomocowe dostępne są na stronie internetowej: www.papagenoteam.com