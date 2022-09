Bliski Wschód potrzebuje chrześcijan, pomóżmy im tam zostać!  

100 tys. euro od polskich Darczyńców Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie trafiło do znajdujących się w trudnej sytuacji chrześcijan w Iraku i Ziemi Świętej. Środki pozwolą zrealizować potrzebne inwestycje i umożliwią naukę studentom.

Pomoc Kościołowi w Potrzebie konsekwentnie alarmuje, że w ostatnich latach dramatycznie spada liczba chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Do ucieczki zmusza ich nędza, brak pracy, wojna i prześladowania. Ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej PKWP, wielokrotnie powtarzał, że ten region – od lat uwikłany w konflikty – potrzebuje wyznawców Chrystusa. Chrześcijanie, poprzez świadectwo miłosierdzia, niosą pokój, uczą szacunku do drugiego człowieka, podkreślają wyjątkową wartość każdej ludzkiej istoty.

By podtrzymać nadzieję w tych, którzy obawiają się, że nie przeżyją kolejnego dnia, od polskich Darczyńców PKWP na Bliski Wschód przekazane zostało wsparcie o wartości 100 tys. euro. Połowa tej kwoty trafi do Iraku. Jak wyjaśnia ks. prof. Waldemar Cisło, pomoc dotrze tam do małej wspólnoty chrześcijan w Erbilu, wypędzonej wcześniej z Mosulu.

„Mamy tam uniwersytet, gdzie chcemy, by chrześcijanie zdobywali wiedzę. Przekazaliśmy – na prośbę tamtejszego biskupa chaldejskiego – 150 stypendiów dla studentów, aby tam pozostali, tam zdobywali wiedzę i przyczyniali się do rozwoju kraju” – wyjaśnia dyrektor sekcji polskiej PKWP. Dodaje, że na tych ziemiach wspólnota chrześcijańska działa od pierwszego wieku. „Niestety, kolejni chrześcijanie w obliczu zagrożenia fanatyzmem islamskim wciąż mogą opuścić Irak” – zauważa ks. prof. Cisło. Według danych PKWP, od 2003 roku z 1,5 mln wyznawców Chrystusa w kraju pozostać mogło nawet niespełna 100 tys.

Druga część sumy, jaką przekazali Darczyńcy Stowarzyszenia, wesprze Ziemię Świętą.

„Od wielu lat prowadzimy kampanię S.O.S. dla Ziemi Świętej, sprzedając produkty z drzewa oliwnego, które produkują chrześcijanie. To m.in. różańce i szopki. Staramy się tam również utrzymać struktury kościelne. Stąd na prośbę wiernych realizujemy projekt, poprzez który będą oni otrzymywać energię z paneli słonecznych” – zaznacza ks. prof. Cisło. Wyjaśnia, że pomoże to w utrzymaniu miejscowej wspólnoty chrześcijan przy Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem.

PKWP chce dać chrześcijanom pracę. Dlatego za pośrednictwem Stowarzyszenia można zakupić produkty wytwarzane przez wierzących na miejscu w Ziemi Świętej: https://pkwp.org/sklep.