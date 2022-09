Nowy prefekt watykańskiej dykasterii  

Kard. Mendonça będzie odpowiedzialny za sieć szkół katolickich na całym świecie, a także promocję kultury i sportu. Sieć szkół katolickich składa się z 1360 uniwersytetów katolickich i 487 kościelnych uniwersytetów i kolegiów z 11 milionami studentów oraz kolejnych 217 tysięcy szkół z 62 milionami dzieci i młodzieży.

Kard. José Tolentino Calaça de Mendonça urodził się w miejscowości Machico na Maderze 15 grudnia 1965 roku. Święcenia prezbiteratu przyjął 28 lipca 1990 roku jako kapłan diecezji Funchal (Madera). W 1989 roku uzyskał licencjat kanoniczny z teologii, trzy lata później – licencjat biblijny na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, a w 2004 roku doktorat z teologii biblijnej na Portugalskim Uniwersytecie Katolickim w Lizbonie. Był m.in. rektorem Papieskiego Kolegium Portugalskiego w Rzymie. Od 2011 roku był konsultorem Papieskiej Rady ds. Kultury. 26 czerwca 2018 roku papież Franciszek mianował go archiwistą i bibliotekarzem Świętego Kościoła Rzymskiego, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa tytularnego (sakrę nominat przyjął 28 lipca tegoż roku). Zaś 5 października 2019 roku Ojciec Święty włączył go do Kolegium Kardynalskiego i przydzielił kościół tytularny św. Dominika i Sykstusa.

17 listopada 2020 roku papież Franciszek mianował kard. de Mendonçę członkiem Kongregacji Ewangelizacji Narodów, 30 kwietnia 2022 roku członkiem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, a 13 lipca 2022 roku papież Franciszek mianował go członkiem Dykasterii ds. Biskupów.