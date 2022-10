Turysta rozbił dwa antyczne popiersia w Muzeach Watykańskich  

Zagraniczny turysta, prawdopodobnie w ataku szału, zrzucił w Muzeach Watykańskich dwa antyczne popiersia, które rozbiły się, upadając na podłogę. Mężczyzna został zatrzymany przez policję do wyjaśnienia - podały w środę włoskie media.

#Roma, visitatore getta a terra due statue romane ai Musei Vaticani..l’uomo ha scaraventato a terra due busti romani esposti nella Galleria Chiaramonti dei Musei Vaticani.#DBArte #BaroArte #arte pic.twitter.com/WVZJ2WT470 — Dario B.D (@DBking85) 5 października 2022

Do incydentu doszło rano w części ekspozycji znanej pod nazwą Galeria Chiaramonti. To najstarsza część Muzeów Watykańskich, założona w 1807 roku. Wystawionych tam jest ponad 1000 starożytnych rzeźb, popiersi, posągów, urn i sarkofagów. Ustawione są między innymi na masywnych półkach przy ścianach i to stamtąd turysta zrzucił dwa popiersia na marmurową posadzkę niszcząc je.

Według mediów sprawca to turysta z USA pochodzenia egipskiego. Był bardzo pobudzony i domagał się rozmowy z papieżem. Zatrzymany został podczas próby ucieczki.