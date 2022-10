Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, przypadający 10 października, ustanowiła w 1992 r. Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health, działająca od 1948 r.) z inicjatywy sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera.

W przesłanym w poniedziałek PAP komunikacie UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci) przypomniał, że w tym roku dzień ten przebiega pod hasłem walki ze stygmatyzacją osób borykających się z zaburzeniami psychicznymi.

"Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne i trzeba o nie dbać. Tymczasem w niemal każdym kraju, rozwiniętym czy rozwijającym się, zdrowie psychiczne to kwestia stygmatyzowana i niedofinansowana. Zaledwie około dwóch procent krajowych budżetów na ochronę zdrowia jest przeznaczana na wydatki związane ze zdrowiem psychicznym. W niektórych krajach to mniej niż dolar na osobę. Tymczasem koszty społeczne tych zaniedbań są ogromne" - podkreślono w komunikacie.

Wskazano, że u dzieci jednym z głównych czynników wpływających na problemy ze zdrowiem psychicznym jest brak troskliwej opieki rodzica we wczesnym dzieciństwie.

"Na świecie każdego roku około jednego na dwojga dzieci w wieku od 2 do 17 lat doświadcza przemocy fizycznej, emocjonalnej lub seksualnej. Nierozwiązane problemy ze zdrowiem psychicznym rodziców i opiekunów mogą również mieć poważny wpływ na rozwój emocjonalny i fizyczny dzieci. Nawet jedno na czworo dzieci mieszka z rodzicem cierpiącym na zaburzenia psychiczne" - podano.

Odniesiono się też do sytuacji w Polsce. "Szacuje się, że w Polsce ponad 630 tys. dzieci potrzebuje natychmiastowej, specjalistycznej opieki psychologicznej lub psychiatrycznej. Z roku na rok drastycznie rosną statystyki dotyczące prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Pogłębiające się problemy zdrowia psychicznego wśród młodego pokolenia w połączeniu z dramatyczną sytuacją systemu psychiatrii dziecięcej stanowią ogromne wyzwanie w walce o kondycję psychiczną dzieci w Polsce" - napisano.

UNICEF przypomniał dane o samobójstwach dzieci w Polsce, podane za Komendą Główną Policji. W 2021 r. zanotowano 1496 prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży, co w stosunku do 2017 r. stanowi wzrost o ponad 100 proc. Organizacja zaapelowała jednocześnie o skuteczne i natychmiastowe wprowadzenie rozwiązań, dzięki którym każdy potrzebujący profesjonalnej pomocy młody człowiek otrzyma niezbędne wsparcie.

UNICEF zaznaczył, że bardzo ważna jest rola profilaktyki mającej na celu wspieranie czynników chroniących zdrowie psychiczne młodzieży.

"Chcemy wspierać rodziców w dbaniu o zdrowie psychiczne, dlatego we współpracy z ekspertami przygotowaliśmy materiały wideo, z których dorośli mogą się dowiedzieć, czym jest higiena zdrowia psychicznego, jakie czynniki mają wpływ na pojawianie się zaburzeń wśród młodych ludzi i jak rozpoznawać niepokojące sygnały, które wysyła dziecko" - podkreślono. Wywiady są dostępne w serwisie YouTube: https://youtu.be/anOIlX8MW4k.

UNICEF odniósł się też do sytuacji dzieci uchodźców z Ukrainy. "Większość ukraińskich dzieci, która uciekła do Polski, uniknęła fizycznych ran. Jednak cierpią przez te niewidzialne - spowodowane przez wojnę. Polskie dzieci również dotyka stres wywołany przez konflikt w Ukrainie i one także potrzebują wsparcia" - podano.

Celem tej organizacji - jak czytamy w komunikacie - jest zapewnienie do końca bieżącego roku pomocy psychologicznej dla 585 tys. ukraińskich dzieci i ich opiekunów w Polsce. W tym celu UNICEF we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i z Instytutem Matki i Dziecka prowadzi szkolenia pracowników służby zdrowia w zakresie poradnictwa dla rodziców i małych dzieci. Dzięki współpracy z 12 miastami, które przyjęły największą liczbą ukraińskich uchodźców, wraz z organizacjami społecznymi prowadzone są programy terapeutyczne.