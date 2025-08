Połowa zdjęć dzieci, publikowanych głównie przez ich rodziców w internecie, trafia na strony zawierające pornografię dziecięcą - alarmują organizacje pozarządowe. Na ten problem zwróciło we wtorek uwagę Radio France Inter, ostrzegając, że staje się on coraz poważniejszy w dobie szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji.

Nie sprecyzowano, jaki jest zasięg tego zjawiska, tzn. do jakiego obszaru geograficznego odnoszą się dane na temat 50 proc. zdjęć, wykorzystywanych do tworzenia treści o charakterze pornograficznym.

Laura Morin, dyrektorka francuskiej organizacji L'enfant bleu, walczącej z przemocą wobec dzieci, przestrzegła przed upublicznianiem wizerunków nieletnich podpiecznych przez ich opiekunów w sieciach społecznościowych. Jak zauważyła, zdjęcie bawiącego się dziecka może łatwo zostać przekształcone w treści pedofilskie dzięki wykorzystaniu narzędzi AI.

"Na przykład, zdjęcie dziecka bawiącego się na plaży może zostać zmanipulowane przy użyciu sztucznej inteligencji (...) w taki sposób, że będzie ono pokazywać je w pozach seksualnych" - tłumaczyła Morin na antenie France Inter.

Dyrektorka L'enfant bleu podkreśliła, że innym zagrożeniem jest zasilanie sztucznej inteligencji zdjęciami dzieci, pobranymi np. z Facebooka, które następnie są wykorzystywane przez modele AI do wytworzenia treści związanych z pornografią dziecięcą.

W lutym tego roku Europol poinformował, że co najmniej 25 osób zostało zatrzymanych za szerzenie w internecie pornografii dziecięcej generowanej przez AI. Wówczas ta organizacja zaznaczyła, że to jeden z pierwszych przypadków, kiedy sprawcy wykorzystali sztuczną inteligencję do stworzenia tego rodzaju treści. W operacji uczestniczyła także polska policja.

Francuski oddział policji sądowej L'office mineurs (L'OFMIN), odpowiedzialny za walkę z przemocą wobec dzieci, ocenia, że w najbliższych latach 95 proc. pornografii dziecięcej będzie generowane przez sztuczną inteligencję.