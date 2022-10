Przyznał on, że redaktorzy dokumentu byli zaskoczeni szczególną zbieżnością w wielu punktach wypowiedzi pochodzących z bardzo różnych kontekstów kościelnych i kulturowych. Lud Boży pozostaje zgodny co do tego, że Kościół wymaga dziś głębokiej odnowy – dodał maltański purpurat.

„Etap kontynentalny stanowi kolejny moment rozeznania, w którym siedem zgromadzeń kontynentalnych będzie mogło ocenić, czy i na ile otrzymany przez nie dokument odpowiada życiu i oczekiwaniom Kościołów na ich kontynencie. Aby zapewnić organiczność tego etapu w procesie synodalnym, zgromadzenia kontynentalne muszą być również związane z dynamiką proroctwa-rozpoznawania. Może to nastąpić jedynie poprzez powrót dokumentu do podmiotu proroctwa, czyli do Ludu Bożego żyjącego w Kościołach partykularnych. Taki wybór nie odpowiada kryterium organizacyjnemu, lecz zasadzie synodalnej: przesłanie dokumentu biskupom w Kościołach partykularnych zwraca Ludowi Bożemu owoce procesu zapoczątkowanego przez konsultacje w Kościołach partykularnych. Jeśli rzeczywiście potrafimy rozpoznać, co Duch mówi do Kościoła, słuchając Ludu Bożego, to temu Ludowi żyjącemu w Kościołach musimy zwrócić ten dokument. Dobrze by było, aby każdy Kościół czytał ów tekst z szerokim zaangażowaniem Ludu Bożego” - oświadczył kard. Grech.