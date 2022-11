Child Alert odwołany (AKTUALIZACJA)  

Child Alert odwołany‼️

Dziewczynka cała i zdrowa została odnaleziona. Dzięki informacjom przekazanym przez @PolskaPolicja pojazd, w którym znajdowała się Mia zostal zatrzymany w Danii przez duńskich funkcjonariuszy - podała na Twitterze policja.

Wcześniej pisaliśmy:

Dziewczynka została uprowadzona przez obywatela Norwegii, podejrzewanego o dokonanie zabójstwa matki dziecka. Sprawca uprowadzenia może poruszać się pojazdem marki VW Up KOS6356A.

"Ciało kobiety znalazł jej ojciec" - powiedział PAP rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń. Zgłoszenie w tej sprawie policja otrzymała po godz. 16. Policja nie potwierdziła, że chodzi o zabójstwo, choć rany cięte na ciele mogą wskazywać na udział osób trzecich.

Według portalu oswiecim.naszemiasto.pl, partnerem 26-latki jest 25-letni obywatel Norwegii Ingebright G., który prawdopodobnie zabrał ze sobą ich pięcioletnią córkę.

"Nadzorujący sprawę prokurator polecił zabezpieczyć zwłoki kobiety do sekcji" - powiedziała PAP oficer prasowa oświęcimskiej policji Małgorzata Jurecka.

Child Alert to system natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem dostępnych mediów. To program, którego głównym celem jest szybsze i skuteczniejsze poszukiwanie młodych ludzi (dzieci i nastolatków), dzięki z góry ustalonej procedurze postępowania. Koncepcja platformy opiera się na skoordynowanym działaniu różnych instytucji, przede wszystkim Policji i mediów, które z racji błyskawicznej współpracy są w stanie niemal niezwłocznie rozpowszechnić wizerunek zaginionego dziecka masowemu gronu odbiorców. Dzisiejszy alert to piąty przypadek uruchomienia systemu w Polsce, cztery wcześniejsze alerty kończyły się odnalezieniem dzieci.