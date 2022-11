Abp Gallagher: Stolica Apostolska i Papież gotowi do podjęcia mediacji  

„Stolica Apostolska i sam Papież od początku wojny zawsze byli do dyspozycji, lecz do tej pory nie było żadnej konkretnej odpowiedzi”- mówi o możliwości mediacji między Rosją i Ukrainą abp Paul Richard Gallagher, szef watykańskiej dyplomacji, w wywiadzie dla dziennika Il giornale. Podkreśla, że „zawsze jest odpowiedni czas na zawarcie pokoju, ponieważ jest on najgłębszym pragnieniem ludzi, zwłaszcza zaś tych dwóch walczących narodów”. Jednak „dialog i negocjacje wymagają dużej odwagi”.

Abp Gallagher co do mediacji zaznacza: „jeżeli jest taka potrzeba i konieczność, by zaoferować przestrzenie Watykanu, tak jak to czyniono w przeszłości, to wierzę, że Ojciec Święty przyjąłby bardzo pozytywnie taki pomysł, jeżeli prośba przyszłaby od dwóch stron i towarzyszyłby jej dobre intencje i duch poszukiwania pokoju i dialogu, a ponadto byłaby wola zakończenia tej przerażającej wojny”.

Do tej pory, jak przyznaje hierarcha, Stolica Apostolska była zaangażowana w mediacje w sprawie wymiany więźniów. Mogła bowiem ułatwić ten proces, dzięki zaufaniu obu stron konfliktu. „Ojciec Święty wysłał również kard. Krajewskiego i kard. Czernego, aby pokazać, że jest do dyspozycji w kwestiach humanitarnych” – dodaje arcybiskup.

Szef dyplomacji watykańskiej zaznacza, że są utrzymywane „normalne stosunki dyplomatyczne z Rosją poprzez nuncjusza w Moskwie i ambasadora rosyjskiego przy Stolicy Apostolskiej”. M.in. dzięki tym kanałom komunikacji dyplomatycznej możliwa była mediacja w sprawie wymiany więźniów. Na pytanie, dlaczego ludzie sprawujący władzę nie słuchają słów Papieża, szef watykańskiej dyplomacji odpowiada: „Wierzę, że słuchają Papieża, ale decydują się nie reagować i nie przyjąć przesłania do końca. W grę wchodzi tak wiele interesów, stanowisk i tak wiele bezkompromisowości”. Tymczasem „jeśli naprawdę chcemy wziąć słowa Papieża do serca, powinniśmy coś zrobić” – zaznacza hierarcha.

Na zakończenie ponawia apel Stolicy Apostolskiej do stron konfliktu „o szukanie i posiadanie wizji dalekowzrocznej, o słuchanie krzyku narodów i cierpienia wszystkich, o znalezienie odwagi, by wykorzystać możliwości, które z pewnością pojawią się w najbliższych tygodniach i miesiącach, by powrócić do dialogu, do rozmów i położyć kres tej wojnie".

