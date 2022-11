Kapłan i 5 wiernych uwolnieni z rąk porywaczy  

Ksiądz Ochang jest proboszczem rzymskokatolickiego kościoła św. Szczepana. Został uprowadzony 24 listopada na terenie stanu Nasarawa razem z 5 członkami (3 kobietami i 2 mężczyznami) Towarzystwa św. Judy Tadeusza. „Wszyscy oni jechali do Abudży, by wziąć udział w wydarzeniach kościelnych, kiedy zostali napadnięci i przewiezieni w głąb buszu” – opisuje „Avvenire”, największy włoski dziennik katolicki.

Porwania księży oraz zakonników i zakonnic są ostatnio częstym przestępstwem w Nigerii. Chodzi przeważnie o wymuszenia okupu, związane z pogłębiającą się biedą głównie w regionach centralnych i południowych afrykańskiego państwa.

„Wydaje się, że w tym roku liczba porwanych kapłanów wzrosła. Ale według ks. Abue, uprowadzenie ks. Ochanga i jego towarzyszy nie jest związane bezpośrednio z atakiem na Kościół katolicki” – pisze „Avvenire”.

Wikariusz generalny diecezji Ogoja skomentował: „Nie sądzę, że ks. Peter i jego grupa zostali zaatakowani, bo znajdował się wśród nich kapłan. Myślę, że to stało się przez przypadek. Po prostu bandyci, którzy grasują na tym terenie, natknęli się na nich i ich zatrzymali. To, co przydarzyło się grupie prowadzonej przez ks. Petera, mogło przydarzyć się innym. Niestety, na tym terenie bandytyzm i porwania szerzą się”.