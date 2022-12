Syrenka się zmienia. Warszawa ma nowy symbol  

Warszawa ma nowy system identyfikacji wizualnej. Stary znak „Zakochaj się w Warszawie” towarzyszył działaniom promocyjnym stolicy od 2004 r. Jego słabą stroną była także mała czytelność, przez lata zmieniły się też trendy graficzne. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podpisał więc zarządzenie zmieniające znak promocyjny miasta stołecznego Warszawy. Nowa Syrena jest poważniejsza i ma profil Marii Skłodowskiej-Curie.

Nowym znakiem promocyjnym Warszawy jest uproszczony herb stolicy. Zaprojektowany został zgodnie ze współczesnymi trendami projektowania graficznego, a punktem wyjścia do jego stworzenia było nawiązanie do historii i tradycji miasta.

- Bazowaliśmy na rozwiązaniu, które w naturalny sposób wpisze się w identyfikację miasta. Nie chcieliśmy tworzyć nowych, abstrakcyjnych form, do których warszawiacy musieliby przyzwyczajać się od nowa. Zależy nam, aby komunikacja wizualna m.st. Warszawy była dla wszystkich odbiorców czytelna i spójna - wyjaśnia Katarzyna Sokołowska, dyrektorka biura marketingu Warszawy.

- Elementy projektowanego symbolu były konsultowane ze znawcami tematyki z Muzeum Warszawy. Dzięki połączeniu wiedzy historyków i umiejętności graficznych projektantki powstał znak, w którym każdy detal, jak np. kształt szabli czy ułożenie włosów Syreny, jest dokładnie przemyślany. Nowością jest profil twarzy Syreny, dla którego wzorem stał się profil słynnej warszawianki - Marii Skłodowskiej-Curie.

Na nowy system identyfikacji wizualnej miasta składa się rodzina znaków, do której oprócz znaku promocyjnego miasta należą znaki jego dzielnic i jednostek organizacyjnych. System zawiera również wytyczne do oznaczania różnego typu projektów, w tym tych, które są realizowane we współpracy ze stołecznym Ratuszem. Wszystkie grafiki opierają się na tym samym symbolu herbowym, który pojawi się na wszystkich pismach i dokumentach urzędowych.

Nowy projekt chwali dr Anna Światłowska, projektantka graficzna Muzeum Warszawy, wykładowczyni na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

- Nowy projekt znaku m.st. Warszawy to w moim odczuciu powrót do dobrych tradycji projektowych, czyli tak zwanej klasyki gatunku. Zgrabnie łączy w sobie historyczny symbol ze współczesnym językiem graficznym. Zaprojektowany został z wyczuciem i dbałością o detal oraz z poszanowaniem zasady „podążania formy za funkcją”, co jest - jak pokazuje doświadczenie - najlepszą drogą do ponadczasowości - mówi dr Światłowska.

Stare oznakowanie będzie sukcesywnie zastępowane nowym. Także strony internetowe czy aplikacje będą dostosowywane do systemu. Wyprodukowane do tej pory materiały promocyjne tj. gadżety czy ulotki informacyjne będą w użyciu do czasu, aż nie zostaną w pełni wykorzystane albo ulegną zniszczeniu wskutek użytkowania (np. namioty promocyjne rozstawiane w trakcie imprez plenerowych). W przestrzeni miasta jest wiele miejsc i obiektów, na których znajduje się znak „Zakochaj się w Warszawie”. W tych miejscach nowe oznakowanie pojawi się przy okazji planowanych remontów.

Nowy znak promocyjny powstał dzięki współpracy z warszawską agencją Podpunkt. Kosztował 150 tys. zł.