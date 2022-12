TCS - Kubacki: fajnie było wrócić po dłuższej niż planowałem przerwie  

28.12. Oberstdorf (PAP) - Fajnie było wrócić do skakania po dłuższej niż planowałem przerwie, ale wszystko jest OK - powiedział Dawid Kubacki, który po lądowaniu na 132 m zajął drugą lokatę w kwalifikacjach do czwartkowego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w niemieckim Oberstdorfie.